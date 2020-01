Langenhagen/Hannover

Für ihr ehrenamtliches Engagement hat die Region Hannover jetzt den Langenhagener Lothar Auge und Vertreterinnen des Projekts Dia-Dem geehrt. Mit der Veranstaltung „Ehrenamt – Engagement im Fokus“ bedankte sich die Behörde bei ihnen und 28 weiteren Ehrenamtlichen und Organisationen aus der Region Hannover.

Lothar Auge engagiert sich seit 1984 in der katholischen Liebfrauengemeinde. Er ist ehrenamtlicher Rechnungsführer der Gemeinde, Mitglied des Kirchenvorstands und kümmert sich um die EDV. Auf diese Weise sorgt er seit vielen Jahren verlässlich dafür, dass die Haupt- und Ehrenamtlichen der Gemeinde ihre Aufgaben in Seelsorge und Pastoral erfüllen können, heißt es in der Laudatio weiter.

Menschen zu entlasten, die zu Hause an Demenz erkrankte Angehörige pflegen – das ist das Ziel von Dia-Dem, einem gemeinsamen Projekt der ambulanten Pflegedienste Birkenhof und des Vereins „Gemeinsam leben in Langenhagen“. Stellvertretend für das Engagement dieser beiden Partner nahmen Projektkoordinatorin Bettina Seidel und die ehrenamtliche Helferin Doris Sieker die Ehrung der Region Hannover entgegen. Das Projekt schult Helfer, die sich anschließend in Gruppenangeboten oder Einzelbetreuung um Erkrankte kümmern und den Angehörigen etwas Freiraum schaffen. Dia-Dem informiert zudem über Angebote und vermittelt Praktika in einer Tagespflegeeinrichtung. Seit 2006 sind auf diese Weise ehrenamtlich 15.000 Betreuungsstunden zusammengekommen.

Von Elena Everding