Langenhagen

Die Region Hannover setzt ihre sogenannte Impfoffensive gegen das Coronavirus auch am kommenden Adventssonntag, 12. Dezember, fort. Darauf weist Regionssprecherin Christina Kreutz hin. Ihren Angaben zufolge werden in Langenhagen neben der wochentags geöffneten Anlaufstelle am Fuhrenkamp 3 nun zusätzliche offene Termine von der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) im Haus der Jugend für Erst-, Zweit- und Drittimpfungen gegen Sars-CoV-2 angeboten.

An diesem Tag können sich Bürgerinnen und Bürger in der Einrichtung am Langenforther Platz 1 von 9 bis 17 Uhr impfen lassen. Das Angebot richtet sich an Menschen ab zwölf Jahre mit Wohnsitz in Niedersachsen. Minderjährige müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden.

Als Impfstoffe werden Biontech und Moderna verwendet. Moderna steht für alle über 30-Jährigen bereit, Biontech für unter 30-Jährige und Schwangere. Impfwillige werden gebeten, neben ihrem Impfausweis – falls vorhanden – und dem Personalausweis auch das Aufklärungsmerkblatt und den Anamnese- und Einwilligungsbogen zur Schutzimpfung gegen Covid-19 mit mRNA-Impfstoff ausgefüllt mitzubringen. Die Vorlagen lassen sich unter www.johanniter.de/hannover-impfen herunterladen.

Von Sven Warnecke