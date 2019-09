Kaltenweide

Nur noch wenige Tage bis zum Start des 35. internationalen Vielseitigkeitsturniers in Twenge: Die Zahl der Nennungen hat mit 260 einen neuen Rekord erreicht, gibt Veranstalter Marc Dennis Münkel bekannt: „Wir haben sogar schon eine Warteliste.“ Das Turnier auf dem Hof Münkel in Twenge beginnt am Freitag, 13. September, und geht bis Sonntag, 15. September.

Olympiasieger am Start

Gemeldet haben sich viele berühmte Namen. So hat sich Michael Jung mit drei Pferden angekündigt. Andreas Dibowski geht mit vier Pferden an den Start – beide sind frühere Olympiasieger und haben jüngst bei der Europameisterschaft in Luhmühlen Mannschaftsgold gewonnen. Insgesamt liegen den Organisatoren aktuell 260 Nennungen von Reitern aus elf Nationen vor. Ebenso viele Pferde kommen nach Twenge. Die Stallzelte sind ausgebucht.

Wie in jedem Jahr gibt es viele anspruchsvollen Prüfungen. Dabei kämpfen die Reiter unter anderem um den Großen Preis der Stadt Langenhagen und die Drei-Sterne-Milford-Trophy. Zudem wird in Twenge zum dritten Mal die deutsche Amateur-Meisterschaft in der Vielseitigkeit ausgetragen. Simone Boie wird in Twenge reiten, um ihren Titel zu verteidigen. Für den Nachwuchs stehen Landesmeisterschaften und Bezirksmeisterschaften der Jungen Reiter auf dem Programm – mit einem Special für die jüngsten Starter, dem Madeleine-Winter-Schulze-Förderpreis. Die Schirmherrschaft für das Turnier hat erneut die zukünftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen übernommen.

Essen, Trinken und Abendprogramm

Die Prüfungen beginnen am Freitag um 11 Uhr, am Sonnabend und Sonntag geht es jeweils um 8 Uhr los. Das Abendprogramm am Freitag und Sonnabend ist öffentlich. Gäste sind willkommen und können an der Abendkasse Tickets für Eintritt und Verzehr erwerben. Für Freitag haben die Organisatoren ab 19.30 Uhr einen Grillabend geplant. Der Eintritt kostet 10 Euro. Die Tickets für den Büfett-Abend am Sonnabend ab 19.30 Uhr kosten 20 Euro. Für die jungen Besucher gibt es am Wochenende Ponyreiten, außerdem können Interessierte am Sonntag gegen 14 Uhr an einer Führung über das Gelände teilnehmen.

