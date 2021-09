Kaltenweide/Krähenwinkel

Die Ortsfeuerwehr Kaltenweide ist am Mittwoch, 15. September, um 18.18 Uhr nach Twenge ausgerückt. Eine Frau hatte ihre 70 Jahre alte Nachbarin an der Allensteiner Straße schon eine längere Zeit nicht gesehen und sich Sorgen um sie gemacht. Auch auf das Klingeln und Klopfen reagierte niemand. Zur Sicherheit rief die Frau schließlich die Feuerwehr zu Hilfe.

„Die Nachbarin hat alles richtig gemacht“, sagte nach dem Einsatz Kaltenweides Feuerwehrsprecher Felix Dankowsky lobend. 13 Einsatzkräfte waren mit drei Fahrzeugen in Begleitung von Polizei, Rettungsdienst und Notarzt nach Twenge ausgerückt. Die Feuerwehr verschaffte sich schließlich über ein auf Kipp stehendes Kellerfenster Zutritt zu dem Heizungsraum des Hauses. Doch dort sei dann die Tür abgeschlossen gewesen, berichtet der Sprecher. Aber auch dieses Hindernis wurde mithilfe eines Dietrichs aus dem Weg geräumt. Im Haus entdeckten die Rettungskräfte die ernsthaft erkrankte Bewohnerin, sagt Dankowsky. Sie wurde vom Rettungsdienst in Begleitung eines Notarztes in eine Klinik gebracht.

Technischer Defekt: Brandmeldeanlage löst zweimal aus

Zwei weitere Einsätze ereigneten sich am Mittwoch in Krähenwinkel. Damit summiert sich in diesem Jahr die Zahl der Alarmierungen in Langenhagen auf 661 – und steuert damit auf ein neues Rekord-niveau zu. Die Ehrenamtlichen in der Flughafenstadt sind bereits seit geraumer Zeit zu überdurchschnittlich vielen Einsätzen im Vergleich zu anderen Regionskommunen unterwegs. Doch in diesem Jahr sind die Feuerwehrleute allein wegen der hereinbrechenden Unwetter besonders stark gefordert.

In Krähenwinkel löste gegen 1.18 Uhr eine Brandmeldeanlage in der Flüchtlingsunterkunft am Bauernpfad aus. Gegen 22.16 Uhr passierte das ein zweites Mal. Nach Auskunft von Ortsbrandmeister Kai Jüttner handelte es sich in beiden Fällen um einen technischen Defekt. Die inzwischen fünf Jahre alte Technik wird seinen Angaben zufolge nun von Mitarbeitern der Stadtverwaltung überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht.

Von Sven Warnecke