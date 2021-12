Isernhagen-Süd

Bisher ist der Bereich nördlich der Wietze im Landschaftsschutzgebiet Fuhrbleek in Isernhagen-Süd noch eine kahle Fläche. Das ändert sich, denn in den kommenden Jahren wird dort ein Eichen-Mischwald wachsen. Es ist der vorerst letzte Baustein zur naturnahen Umgestaltung des Flüsschens und seiner angrenzenden Bereiche, die Stadt und Stadtentwässerung gemeinsam betreiben.

Ein Wildzaun schützt die jungen Bäume

Ein Zaun markiert das vier Hektar große Areal, auf dem der Auenwald angelegt wird. Mitarbeiter der hannoverschen Forstreviere haben ihn gezogen, um das Wild abzuhalten, das sonst die 50 bis 80 Zentimeter hohen Baumsetzlinge als willkommene Nahrung betrachten würde.

Bis Weihnachten lässt der Fachbereich Umwelt und Stadtgrün nun 12.000 junge Bäume pflanzen. Die meisten davon, exakt 4750 Stück, sind Stieleichen. Dazu kommen Winterlinden, Ebereschen, Birken, Erlen, Hainbuchen, Feldahorn und Zitterpappeln. Am südlichen und westlichen Rand bilden Sträucher wie Faulbaum, Heckenrosen, Weißdorn, Hasel und Holunder die Einfassung des Gebiets.

Petra Kraus ist die Projektleiterin für die Wietze-Renaturierung. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Fuhrbleek erstreckt sich von der Brücke Schäfertrift in der Nähe des bereits auf Langenhagener Gebiet liegenden Wietzeblicks – vor Jahrzehnten eine Müllkippe, die längst bewachsen ist – bis zu den ehemaligen Kleingärten in Isernhagen-Süd. Dort ist die Wietze wie in vielen anderen Bereichen auch nach dem Zweiten Weltkrieg begradigt worden, um als Vorfluter Regenwasser aus den nordöstlichen Stadtteilen Hannovers abzuleiten und um Ackerland zu entwässern. „Das entspricht aber nicht mehr dem von der Europäischen Union geforderten guten, ökologischen Zustand“, erklärte Projektleiterin Petra Kraus.

Flussumleitung auf 700 Metern Länge

Deshalb haben Wasserbauer im Frühling die Wietze auf 700 Metern Länge umgeleitet, sodass sie nun in Schwüngen durch die Landschaft mäandert. Der bestehende Flusslauf wurde bis auf zwei Abschnitte zugeschüttet, diese bleiben als Altarme erhalten. Die Bereiche in Ufernähe, denen man ansieht, dass die Arbeiten vor nicht allzu langer Zeit vorgenommen worden waren, bleiben Überflutungsraum.

Die Wietze-Renaturierung ist ein Langzeitprojekt – die Fuhrbleek bildet den sechsten, bisher größten und mit 1,4 Millionen Euro auch teuersten Abschnitt. Von der Summe entfallen 85.000 Euro auf den Auwald sowie auf eine Baumreihe aus Eichen und Birken, die die Stadt ebenfalls bis Weihnachten entlang des Weges Schäfertrift pflanzen lässt. Das Gesamtprojekt dient zudem dem Ziel, den Waldanteil in Hannovers Stadtgebiet zu erhöhen.

Das Gebiet ist bei Spaziergängern, Joggern und Hundebesitzern beliebt. Für sie lässt die Stadt einen Grasweg durch den künftigen Auwald anlegen, der sich mit vorhandenen Wegen zu einem Rundkurs verbindet.

Von Bernd Haase