Der neue Gehweg an der östlichen Seite der Resser Straße in Engelbostel ist fertiggestellt und zur Nutzung freigegeben. „Nichts erinnert mehr an den desolaten Zustand, den der Gehweg vor der Erneuerung aufwies“, sagt Sprecherin Juliane Stahl für die Stadt Langenhagen. Aus Verkehrssicherheitsgründen hatte die Verwaltung die Sanierung für notwendig befunden. Das Ergebnis könne sich sehen lassen, heißt es aus dem Rathaus. So sind Gehweg und Parkbuchten mittels unterschiedlicher Pflasterung jetzt klar voneinander abgegrenzt.

Ausbau hat nicht alle Anlieger gefreut

Im Zuge der Neuaufteilung konnte der Gehweg zudem verbreitert werden. Er misst nun bis zu 3,40 Meter. „Für die Barrierefreiheit erhielt er entsprechende Einbauten und Einfahrtsschwellen, um die Querneigung zu verringern“, erläutert die Stadtsprecherin. Das Bauvorhaben war gleichwohl nicht bei allen Anliegern auf Zustimmung gestoßen. Als die ersten Planungen und Diskussionen vor drei Jahren, also in 2017, begannen, stellte sich heraus, dass die Anwohner ihre Privatgrundstücke zum Teil irregulär in die öffentliche Fläche ausgedehnt hatten. Zu dieser Erkenntnis gelangte die Stadt bei der Auswertung von Luftbildaufnahmen vor Beginn der Bauarbeiten. Im Zuge der Planung mussten die Betroffenen teilweise ihre Zäune, Carports und Hecken zurücksetzen.

In Verzug war der Ausbau geraten, als nach dem Baubeginn im März dann im Mai aufgrund der Corona-Pandemie die Region Hannover eine Allgemeinverfügung mit besonderen Auflagen für Erd- und Tiefbauarbeiten erlassen hatte. Die Arbeiten mussten zwangsläufig pausieren. Erst im Juni konnten die Arbeiten in dem etwa 230 Meter langen Abschnitt der Resser Straße fortgesetzt werden – nun sind sie abgeschlossen.

