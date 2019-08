Langenhagen

Die Feuerwehr ist am Mittwoch um 15.55 Uhr mit dem Alarmstichwort „Hilflose Person hinter Tür“ an den Lehmdamm gerufen worden. Die Ehrenamtlichen brachen dort die Haustür auf, um zum Verletzten zu gelangen. Der Bewohner wurde an den Rettungsdienst übergeben. Die Tür sei bei dem Einsatz nur leicht beschädigt worden, hieß es von der Feuerwehr.

Bereits um 7.04 Uhr war die Feuerwehr wegen eines hilflosen Menschen an den Libellenweg gerufen worden. Dort gelang es den Einsatzkräften, ein Fenster der Wohnung zu öffnen und so zum Verletzten vorzudringen. Auch er wurde den Sanitätern übergeben.

Von Sven Warnecke