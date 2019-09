Engelbostel

Wohnraum ist knapp – vor allem bezahlbarer. Auch in Langenhagen. Dagegen will die Stadt etwas unternehmen. In den nächsten zweieinhalb Jahren entstehen deshalb 63 Wohnungen. Federführend ist die Entwicklungsgesellschaft Langenhagen (EL). Deren Geschäftsführer Jens Monsen hat nun beim Richtfest des ersten von vier im Stadtgebiet geplanten Objekten die Besucher begrüßen können – und nicht mit Lob gespart.

Im Auftrag der EL baut die Firma Immo Control aus Auetal – sie hatte für alle vier Standorte in Langenhagen den Zuschlag nach europaweiter Ausschreibung bekommen – aktuell an der Stöckener Straße in Engelbostel 24 Wohnungen. Die Gesamtwohnfläche auf zweieinhalb Geschossen beläuft sich auf etwa 1380 Quadratmeter. Und die Mieten sollen bezahlbar bleiben – darauf hatte sich der Langenhagener Rat im Jahr 2015 per Beschluss geeinigt.

„ Lego für Große“ hilft Kosten sparen

Damit das aber tatsächlich realisiert werden kann, setzt das Unternehmen Immo Control auf ein Baukastenprinzip. Das bedeutet, das einzelne Teile der Gebäude vorgefertigt sind und vor Ort nur noch zusammengesetzt werden müssen. Immo-Control-Vertriebsleiterin Henrike Vogt nennt das „ Lego für Große“. Mit dem seriellen Bausystem könnte in der Tat dank hoher Vorfertigung nicht nur schneller und effizienter gebaut werden, sondern wegen des geringeren Personaleinsatzes vor allem auch kostengünstiger. „Wir müssen ja nicht alles neu erfinden“, betont Vogt.

Die Stadt Langenhagen lässt von der Firma an vier Standorten Häuser für den sozialen Wohnungsbau errichten. Nach der Stöckener Straße in Engelbostel beginnt Immo Control bereits im Oktober mit dem Bau von 17 Wohnungen am Elbeweg, kündigt Monsen an. Dann gehe es sukzessive am Bauernpfad in Krähenwinkel sowie an der Straße Alt-Engelbostel in Engelbostel mit dem Bau bezahlbaren Wohnraums weiter. Ziel sei, bis ins Jahr 2021 alle 63 Wohnungen mit insgesamt 3700 Quadratmetern Wohnfläche fertiggestellt zu haben, ergänzt EL-Mitarbeiter Lars Hecht. Er beziffert das Kostenvolumen aller vier Objekte auf etwa 11,5 Millionen Euro. Einen Teil der Kosten werden vom Land Niedersachsen getragen.

Gebäude sind besonders energieeffizient

An der Stöckener Straße sollen in die zwei Häuser nach Fertigstellung im Juni nächsten Jahres 24 Mieter mit Berechtigungsschein einziehen. Die Zuteilung erfolgt über die Stadt. Die Kaltmiete beträgt pro Quadratmeter 5,60 Euro. Das Erdgeschoss ist barrierefrei, einen Keller gibt es nicht. Dafür hat jede Wohnung einen Balkon oder eine Terrasse. Beide Neubauten erfüllen den KfW-Standard 40 und sind damit besonders energieeffizient. Mehr noch: Dank der eingesetzten Haustechnik wie Erdwärme, Wärmerückgewinnung und Solarenergie sowie entsprechende Isolierung der Gebäudehülle entfallen Heizkosten. „Wir erhalten die Energie zum Nulltarif“, betont Monsen und sagt, dass in Engelbostel etwas „ganz Besonderes geschaffen“ werde.

Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer nutzte am Freitag das Richtfest, um dem Aufsichtsrat der Entwicklungsgesellschaft Langenhagen – einer hundertprozentigen kommunalen Tochtergesellschaft – nicht nur für die Zustimmung für die Investition zu danken. Im speziellen richtete sich Heuers Dank an die Aufsichtsratsvorsitzende Irina Brunotte. Die Sozialdemokratin habe im Vorfeld in der politischen Diskussion die eine oder andere „verfahrene Situation“ mit Verhandlungsgeschick entschärfen konnte, lobte der Verwaltungschef.

