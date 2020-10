Langenhagen

Wie immer zu dieser Jahreszeit verleiht der SC Langenhagen die Sportabzeichen. 145-mal wurden bislang die erforderlichen Leistungen abgenommen. Doch die traditionelle Veranstaltung mit vielen Teilnehmern, stets ausgerichtet im Vereinsheim des SCL, wird es diesmal nicht geben. Die Corona-Pandemie verhindert das.

Die Sportabzeichenverleihung erfolgt nun zwar auch auf dem Sportgelände an der Leibnizstraße, jedoch unterhalb der Tribüne des Walter-Bettges-Stadions. Los geht es am Mittwoch, 28. Oktober, um 17.30 Uhr. Erwachsene und Jugendliche, die Mitglieder der Abteilungen Fußball, Handball und Leichtathletik sind, bekommen ihre Urkunden und Nadeln in den Hallen während des Trainings überreicht. Alle anderen Absolventen werden gebeten, zur besagten Zeit zur Stadiontribüne zu kommen. Dies teilte der Sportabzeichenbeauftragte Dieter Schnuer mit.

Von Stephan Hartung