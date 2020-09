Kaltenweide

Die SPD Langenhagen hat eine neue Doppelspitze: Tim Julian Wook und Anja Sander führen nun die Partei und beerben den langjährigen Vorsitzenden Marco Brunotte. Die Mitgliederversammlung wählten am Montagabend die neuen Vorsitzenden mit großer Mehrheit. Brunotte war zuvor 20 Jahre lang an der Spitze der SPD. Der ehemalige SPD-Landesvorsitzende Wolfgang Jüttner würdigte dessen Einsatz für die Stadt unter anderem als Landtagsabgeordneter.

Wook und Sander wollen Klimaschutz und Wohnungsbau vorantreiben

Das neue Führungsteam will vor allem im Klimaschutz, im Wohnungsbau und im Bildungsbereich Akzente setzen. „Was gut war, wird gut bleiben, und was nicht gut ist in Langenhagen, werden wir zusammen anpacken“, sagte Wook. Die Mitgliederversammlung hat zudem Marc Köhler als stellvertretenden Vorsitzenden, Susanne Wöbbekind als Schriftführerin und Emil Bruns als Kassierer gewählt.

Von Sebastian Stein