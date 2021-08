Langenhagen

Die ersten aus Afghanistan evakuierten Menschen sind am Freitagvormittag am Airport in Langenhagen gelandet. Die Mehrheit der 185 Passagiere waren Ortskräfte. Sie sollen zunächst in Aufnahmeeinrichtungen untergebracht werden. Die SPD Langenhagen fordert nun die Aufnahme von Flüchtlingen auch in der Flughafenstadt.

Mitte Oktober 2020 war die Stadt dem Städtebündnis „Sicherer Hafen“ beigetreten. Der vorherige Ratsbeschluss auf Antrag der Linken war damals unter dem Eindruck der Flüchtlingswelle aus dem Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos zustande gekommen.

Gamoori: „Wir könnten schnell zur Sicherheit beitragen“

Nun sind wieder Menschen auf der Flucht, diesmal aus Afghanistan aus Angst vor den Taliban. Und auch diesen Schutzsuchenden müsse Langenhagen Hilfe anbieten, fordert die SPD. Neben den Ortskräften und deren Familien sollte weiteren Afghaninnen und Afghanen die Ausreise ermöglicht werden – insbesondere Menschen, die für deutsche Entwicklungseinrichtungen, Nichtregierungsorganisationen, Medien und Stiftungen arbeiten sowie Menschenrechtsaktivisten, Journalisten und Kulturschaffende. „Sie alle sind besonders gefährdet“, so die SPD Langenhagen.

„Als Teil eines breiten Bündnisses von Städten und Gemeinden in Deutschland und Europa könnten wir durch die Aufnahme Schutzbedürftiger schnell zur Sicherheit der Menschen beitragen, die in ihrer Heimat um Leib und Leben fürchten müssen“, sagt die Bürgermeisterkandidatin Afra Gamoori. Für den Ko-Parteivorsitzenden Julian Wook ist es „unsere soziale und selbst auferlegte Pflicht, im Rahmen unserer Möglichkeiten zu helfen“. Und der Ratsfraktionsvorsitzende Marc Köhler fordert: „Nicht allein die Ortskräfte müssen schnell und unbürokratisch aufgenommen werden, sondern auch die Familien.“

Von Frank Walter