Langenhagen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch, 9. Juni, 19.30 Uhr, und Donnerstag, 10. Juni, 7 Uhr, einen am Dollartweg geparkten Mercedes mit einem der Polizei noch unbekannten Gegenstand beschädigt. An dem Auto, an dem sich Beulen und Kratzer fanden, entstand nach Angaben der Beamten ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0511) 1094217.

Von Sebastian