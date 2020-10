Hygiene - Sauberkeit an Schulen: So wird in Zeiten von Corona geputzt

Um das Coronavirus einzudämmen, ist Hygiene momentan besonders wichtig. Aber wie wird eigentlich in einer Schule geputzt? Sind Schulen wirklich so dreckig, wie viele Eltern behaupten? Ein Besuch an der Hermann-Löns-Schule in Langenhagen.