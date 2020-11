Langenhagen

Angesichts von zuletzt elf positiv auf Corona getesteten Schülern an der IGS Langenhagen hat das Gesundheitsamt am 3. November das Szenario B angeordnet. Damit ist nun Schluss. Ab Dienstag, 17. November, müssen wieder alle im Unterricht erscheinen. So sieht es die entsprechende Verordnung vor. Die Region Hannover hofft, dass die Maskenpflicht hilft, die erneute Teilung der Klassen samt wechselndem Unterricht zu Hause und in der Schule zu vermeiden.

Doch dagegen regt sich nun Widerstand. Die Schülervertretung der IGS hat einen Brandbrief an Kultusminister Grant Hendrik Tonne verfasst – auch aufgrund der weiter hohen Infektionszahlen in Langenhagen. Am Montag meldete die Region Hannover für die Stadt zwar „nur“ 181 Erkrankte, also neun weniger als am vergangenen Freitag, doch im Vergleich der Kommunen in der Region sind das immer noch sehr viele.

Karlotta Sophie Hamburg bringt als Sprecherin des Gremiums den Unmut der Schüler zum Ausdruck. Sie kritisiert, dass trotz weiterer Corona-Fälle in verschiedenen Jahrgängen alle Kinder wieder am Unterricht teilnehmen sollen. Und das, obwohl ihren Angaben zufolge das Szenario B „überwiegend gut funktioniert“ habe. Eine Umfrage unter den Schülern habe zudem ergeben, „dass die Mehrheit gegen einen Wechsel“ sei, betont die Zehntklässlerin in dem Schreiben, das der Redaktion vorliegt.

Schüler schauen mit großer Sorge auf kommende Wochen

„Uns ist natürlich bewusst, dass sich manche Themen leichter persönlich übermitteln lassen“, gesteht sie. Speziell auch das Problem einer Betreuung, wenn beide Elternteile arbeiten würden, sei bekannt. Deshalb werde die Forderung der Schüler auch von dem Elternrat massiv unterstützt, sagt sie. „Trotzdem schauen wir mit großer Sorge auf die kommenden Wochen, falls wir alle wieder zusammen in einem Klassenraum sitzen sollten“, schreibt sie an Tonne weiter. Denn trotz ständigen Lüftens und dem Tragen von Masken würden sich Aerosole leicht verteilen.

„Wir fragen uns, ob es denn überhaupt sinnvoll war, für zwei Wochen in das Szenario B zu wechseln, wenn wir nun doch wieder alle in die Schule sollen.“ In dem Schreiben der IGS-Schüler berichtet Hamburg auch von der Sorge vieler Kinder, die etwa Eltern oder Großeltern haben, die der Risikogruppe angehören. „Manche Familien überlegen nun sogar, ihre Kinder ganz aus dem Unterricht zu nehmen, um eine Infektion zu vermeiden.“

Deshalb wollen die Schüler weiter in geteilten Gruppen lernen – mit geringerem Risiko als im Präsenzunterricht. „Wir fragen Sie, ob es wirklich zu verantworten ist, bei einer so hohen Zahl an Infizierten in unserer Stadt wieder alle Schüler*innen gleichzeitig in die Schule zu schicken?“, so die Schülervertreterin.

IGS-Leitung spricht von Angst bei den Schülern

Auch bei den Lehrern der IGS herrscht Unmut ob der Entscheidung. Die stellvertretende Schulleiterin Barbara Schikowski spricht von der Angst der Kinder, wieder in eine „angeordnete Normalität“ zurückzukehren. „Die wollen sich nicht vor dem Unterricht drücken“, sagt sie. Das Szenario B habe hervorragend geklappt. Eine Rückkehr aller Schüler steigere dagegen das Infektionsrisiko, speziell wegen der „proppevollen Schulbusse“.

Schikowski attestiert ihren Schülern indes ein großes Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit den Corona-Beschränkungen. „Ich finde es auch richtig gut, dass die Kinder autonom mit ihrem Schreiben an den Kultusminister gehandelt haben, ohne vorher ihre Lehrer zu fragen.“

So schätzt die Region die Situation ein

Seit Anfang November gilt mit dem Teil-Lockdown an weiterführenden Schulen ab Klasse fünf eine Maskenpflicht auch im Unterricht. Das kommt immer dann zum Tragen, wenn der kritische Corona-Wert in der Region Hannover über 100 liegt. Dieser sogenannte Sieben-Tage-Inzidenzwert lag am Montag bei 124,3 in der Region, in Langenhagen bei 154,6. Doch trotz dieser Zahlen müssen bei einem Corona-Fall nicht mehr ganze Klassen als Erstkontaktpersonen (K1) in Quarantäne, heißt es dazu von der Region. Die Folge: Klassen müssen nicht mehr aufgeteilt und abwechselnd in der Schule oder zu Hause unterrichtet werden.

„Grundsätzlich hält es die Region für sinnvoll, den Schulbetrieb mit so wenig Einschränkungen wie möglich stattfinden zu lassen“, sagt Sprecher Christoph Borschel. Darüber hinaus gebe es ohne weitere Infektion oder Quarantäne keinen Grund, nicht wieder vom Szenario B in A zu wechseln. Diese Regelung basiere auf der Corona-Verordnung des Landes und sei bindend. Borschel erinnert zudem daran, dass sich Schulen bisher nachweislich nicht als besonderer Hotspot erwiesen hätten. Gleiches gelte für den öffentlichen Nahverkehr.

Ob und inwieweit die Botschaft der IGS-Schüler beim Kultusministerium Gehör finden wird, ist nicht bekannt. „Ein Schreiben der Schülervertretung ist im Ministerbüro bisher nicht bekannt. In der Regel erhalten Absender eingegangener Schreiben möglichst zeitnah eine Antwort“, teilte Sprecher Ulrich Schubert mit.

Von Sven Warnecke