Sefin Nahmann P., der Mörder von Shilan H., muss lebenslänglich ins Gefängnis. Das hat ein Gericht in Bagdad entschieden. Der mittlerweile 26-Jährige hatte seine Cousine im März 2016 auf einer Hochzeitsfeier in Hannover erschossen. Am Freitag beginnt hierzulande der Prozess gegen den Komplizen.