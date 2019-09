Langenhagen

Nach dem turbulenten Wochenende mit dem großen Festumzugist das Langenhagener Schützenfest am Montag in die letzte Runde gegangen. Auch wenn etwas weniger los war, füllte sich der Festplatz an der Südseite des City Centers am Abend nach und nach.

Aussteller auf dem Festplatz hadern mit dem Wetter

Die Aussteller haderten bei der Bilanz mit dem Wetter. „Ich bin im Großen und Ganzen zufrieden“, sagt Jost Schwarze. Er hat seit Donnerstag an seinem Stand Crêpes verkauft. Das Wetter habe aber nicht ideal mitgespielt. „Am Sonnabend war es zu heiß, am Sonntag dann wieder zu unbeständig mit Regen“, sagt Schwarze. Ohnehin sei es so, „dass man sich heutzutage auch Crêpes in jedem Kaufhaus“ holen könne.

Oliver Arend hingegen, der in der Mitte des Festplatzes ein Karussell für Kinder betreibt, spricht von „einer durchwachsenen Bilanz“. Auch er sieht den Grund dafür beim Wetter. „Wenn es so heiß ist wie am Sonnabend, dann bleiben die Leute mit ihren Kindern lieber zu Hause oder gehen ins Freibad.“

Schützengesellschaft marschiert in Bienenkostümen zum Zelt

Bis zum Abend wurde es auf dem Festplatz am fünften und letzten Tag voller. Und auch im Zelt selbst war die Feier noch nicht zu Ende. Zur Musik der Bayern Stürmer feierten die Schützen den Ausklang des 57. Festes der Schützengemeinschaft Langenhagen. Dabei stand der Montag im Zeichen der vier Vereine, die an der Gemeinschaft beteiligt sind: der Schützengesellschaft Langenhagen sowie der Schützenvereine aus Langenforth, Brink und Krähenwinkel. In Abständen von wenigen Minuten marschierten sie, begleitet von ihren Spielmannszügen, ins Zelt.

Zur Galerie Mit einem Marsch in kuriosen Kostümen und Tanz im Zelt geht das fünftägige Schützenfest in Langenhagen zu Ende.

Dort hatten sich bereits Julia Othersen und Benjamin Frede, das Königspaar des Schützenvereins Brink, nach einem Tänzchen einen großen Applaus verdient – ehe die Schützengesellschaft Langenhagen für den Farbtupfer sorgte: Verkleidet in Biene-Maja-Kostümen führten einige Schützen ihre Abordnung an und sorgten für einen optischen Höhepunkt der fünftägigen Sause im Stadtzentrum.

