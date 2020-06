Langenhagen

Für Timo Heiken stehen spannende Wochen an. Denn der Leiter der IGS Langenhagen wird Anfang Juli gut 290 Schülern der Jahrgänge 10 und 13 die Abschlusszeugnisse überreichen. Doch wie? Diese Frage stellt sich angesichts der derzeit geltenden Corona-Beschränkungen. Denn die Zahl der in sechs Klassen aufgeteilten Zehntklässler beläuft sich allein auf 170 Schüler. Viel zu viele, um sie angesichts der aktuellen Abstandsregeln zeitgleich zu verabschieden, geschweige denn, dass die Kinder gar ihre Eltern, Geschwister und Großeltern zu dieser Feierlichkeit mitbringen. Im Jahrgang 13 – die Zeugnisvergabe ist eine Woche später für den 9. und 10. Juli geplant – sind es in diesem Jahr 120 Abiturienten. Auch bei ihnen stellt sich die Problematik.

Mehr Fragen als Antworten

„Mit dem Schulabschluss beenden die Jugendlichen einen wichtigen Lebensabschnitt und öffnen einen neuen“, betont Heiken. Aus diesem Grund will er auf keinen Fall die Zeugnisse per Brief verschicken. Doch derzeit stellten sich mehr Fragen, als es aktuell dafür Antworten gebe, meint er. Etwa die, ob es sich bei einer Gruppe von 100 Menschen – das entspräche derzeit einer Klasse im 10. Jahrgang samt wenigen Angehörigen und einigen Lehrern – bereits um eine Großveranstaltung handelt. Denn diese sei wegen der Corona-Pandemie verboten. „Noch weiß ich gar nicht, was wir tun dürfen“, beschreibt der Schulleiter das Dilemma. Zumal Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne Abschlussfeiern in diesem Jahr eine klare Absage erteilt hat.

Und eines sei klar: Etwas Verbotenes will Heiken bestimmt nicht organisieren, geschweige denn, die Sicherheit der Menschen gefährden. Aus diesem Grund, so betont er, stehe die Leitung der IGS mit der Langenhagener Stadtverwaltung im regen Austausch. Der Schulleiter erhofft sich Antworten auf die drängende Frage, wo es in Langenhagen etwa passende Räume gibt, die die Zeugnisvergabe im kleinen, aber feierlichen Rahmen ermöglichen.

Viel Fantasie ist gefragt

Er spricht von einer „besonderen Herausforderung, den Schülern gerecht zu werden“. Und das bedürfe „viel Fantasie“, sagt Heiken. Zur Not würde die Schulleitung die Zeugnisse auch im ganz kleinen Rahmen – also klassenweise – übergeben. Doch das dauere angesichts der Vielzahl an Klassen und Tutorien seine Zeit. Zumal vermutlich nach jeder einzelnen Kleinveranstaltung die Örtlichkeit nicht nur ausgiebig belüftet, sondern auch desinfiziert werden müsste, mutmaßt der Schulleiter. Allerdings seien die Schulen auch an Fristen gebunden, speziell für alle Absolventen, die im August eine Ausbildung beginnen wollen.

Und die Zeit der Corona-Beschränkungen abwarten, und die Feierlichkeiten einfach im nächsten Februar nachholen, ist für Heiken auch keine Lösung. Dann ist das Ende dieses Lebensabschnitts aus den Köpfen der Schüler verschwunden, meint er. „Wir müssen die Dinge von anderen Seiten denken“, gibt der IGS-Schulleiter das Ziel vor. Wenn etwa Autokino erlaubt sei oder ein Gottesdienst „to go“ – warum dann nicht auch eine Zeugnisvergabe? Die Absolventen würden mit ihren Eltern in jeweils eigenen Autos kommen, erläutert er eine mögliche Idee. So könnten die Abstandsregeln eingehalten werden.

Damit das dann alles auch im beschränkt feierlichen Rahmen ablaufen könnte, bereiteten die Schüler derzeit klassenweise – wenn es derzeit unter den Beschränkungen überhaupt geht – Videos mit Musik und Botschaften vor. Eben alles eine Frage der Fantasie.

Von Sven Warnecke