Langenhagen

Monatelang galten diverse Szenarien für Homeschooling und Präsenz – viele Schülerinnen und Schüler haben das Schulgebäude selten von innen gesehen. Seit wenigen Tagen unterrichten die Langenhagener Schulen nun wieder komplett im Klassenraum. „Die Freude darüber ist bei allen Beteiligten groß, die Stimmung gut“, sagt Barbara Schikowski, stellvertretende Leiterin der IGS Langenhagen. Die Schüler müsse man zwar hin und wieder an die geltenden Verhaltensregeln erinnern. „Aber das ist bei rund 1500 Schülern normal. Das spielte sich schnell wieder ein“, sagt Schikowski und ist erleichtert, dass sich Verwaltung und Kollegium wieder zusammen mit den Schülern auf einen normalen Schulalltag konzentrieren könnten, „zumal die Prüfungen weitgehend abgeschlossen sind“.

Die Orchesterklasse 8.6 der IGS Langenhagen darf seit Wochenbeginn wieder zusammen musizieren. Oliver Iwan dirigiert seine Klasse. Quelle: Stephan Hartung

Nicht alle Schülerinnen und Schüler sind mit den Prüfungen durch

Ab Freitag gebe es aber noch Nachprüfungen im zehnten Jahrgang in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik sowie Klausuren im Abiturjahrgang, sagt Schikowski. Ebenfalls eine gute Nachricht angesichts fallender Inzidenzahlen: „Wir dürfen endlich wieder Schwimmunterricht anbieten.“ Jedoch werde noch ein Plan erarbeitet, wann und wie Schüler wieder die Wasserwelt aufsuchen, sagt die stellvertretende IGS-Leiterin.

Begeisterung spürbar, auch bei unbeliebten Fächern

Auch am benachbarten Gymnasium ist die Normalität zurückgekehrt. „Alle Schülerinnen und Schüler waren sichtbar erfreut, wieder da zu sein“, berichtet Silke Kaune. Die kommissarische Schulleiterin begrüßte viele Schüler persönlich zurück im Unterricht. Ihre Beobachtungen: „Bei meinen Unterrichtsbesuchen haben sie tatsächlich begeisterter gearbeitet als vorher – und das sogar in Fächern, die bei ihnen sonst keine Begeisterung hervorrufen.“

Verwirrung um Tests

Wie bei der IGS galt es auch hier, die Schülerinnen und Schüler noch einmal an die Regeln zu erinnern – vor allem hinsichtlich der Corona-Tests. „Weil bis zum Wochenende nicht klar war, in welchem Szenario wir am Montag starten können, haben wir mit dem vollen Präsenzunterricht erst am Dienstag begonnen“, sagt Torsten Hagenberg. Der Koordinator am Gymnasium berichtet davon, dass viele Schüler am Dienstag dann ohne negativen Schnelltest zur Schule gekommen seien – was sonst montags Pflicht ist. Durch den Ausfall am Montag hätte man ersatzweise am Dienstag den Schnelltest zu Hause durchführen müssen. „Wir haben flexibel reagiert und in einem ausgelagerten Container eine Art Testzentrum eingerichtet“, sagt Hagenberg.

„Wiedereintritt verlief bei uns reibungslos“

Thomas Kaelber, Leiter von Robert-Koch-Realschule und Leibniz IGS, wählte für den Neustart Worte aus der Raumfahrt. „Die Wiedereintritt verlief bei uns reibungslos. Aber wir hatten ja schon zuvor Erfahrungen mit Kleingruppen gemacht.“ Auch an der Rathenaustraße war den Schülern die Freude über die Rückkehr in den Präsenzunterricht anzumerken. „Das hätten sie vor eineinhalb Jahren nie für möglich gehalten, dass sie die Schule vermissen.“

Lesen Sie auch Langenhagen: Bund födert Sanierung der Schulsporthalle

Auch hier seien die Schüler daran erinnert worden, Masken zu tragen in Bereichen der Schule, wo kein Abstand möglich ist, sagt Kaelber. Zum Hygienekonzept zählen in allen Klassenräumen auch Sauerstoffmelde-geräte, die wie eine Ampel Warnung geben. „Wenn das Licht auf Gelb springt, machen wir eine Lüftungspause.“

Von Stephan Hartung