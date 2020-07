Langenhagen

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ist voll des Lobes für die Stadt Langenhagen. Denn die Kommune tritt bei dem noch nicht einmal gedruckten neuen Sofortausstattungsprogramm für digitale Schulendgeräte zunächst in Vorleistung. Immerhin bewegt sich das Investitionsvolumen in Langenhagen bei etwa 327.000 Euro. Herausgekommen sind 550 Laptops und Tablets, die am Freitag an den Grund- und weiterführenden Schulen verteilt wurden.

Ziel des parallel zum Digitalpakt laufenden sogenannten Sofortausstattungsprogramms ist es, Schülern ohne eigenen Laptop oder Tablet die Teilhabe an digitaler schulischer Bildung zu ermöglichen. Denn speziell in der Zeit der Corona-Pandemie habe sich gezeigt, wie wichtig der Zugang zum weltweiten Netz und die Kommunikation mit der eigenen Schule ist, unterstrich Tonne in Langenhagen.

Kultusminister lobt das Engagement der Kommune

„Es ist toll, wie sich Langenhagen auf den Weg macht, um die Schülerinnen und Schüler vor Ort zu unterstützten und für alle gute Rahmenbedingungen für das digitale Lernen zu schaffen“, lobte der Kultusminister. Seinen Angaben zufolge legten sowohl das Land wie auch der Bund mit diesem Programm die Basis für dieses Engagement vor Ort. „Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe aller Ebenen dafür zu sorgen, dass kein Kind und kein Jugendlicher abgehängt wird.“ Er hob hervor, dass die Landesregierung mit Kommunen an einem Strang ziehe. „Das Beispiel Langenhagen zeigt, dass wir so auch Schritt für Schritt weiterkommen.“

„Die Corona-Pandemie hat unsere Schulen vor besondere Herausforderungen gestellt. Gleichzeitig hat sie uns aber auch die Möglichkeiten und Vorteile des Lernens mit digitalen Medien vor Augen geführt“, sagte Bürgermeister Mirko Heuer in der Aula des Schulzentrums. „Wir freuen uns deshalb, dass es uns mit den Mitteln aus dem angekündigten Sofortausstattungsprogramm kurzfristig möglich war, mobile Endgeräte für das Homeschooling nach den Ferien zur Verfügung zu stellen.“

Schüler sollen bedarfsgerecht ausgestattet werden

Damit können Schüler der weiterführenden Schulen in Langenhagen bedarfsgerecht mit Laptops ausgestattet werden. Die Kinder an den Grundschulen bekommen Tablets. Mit Blick auf das zusätzlich zu erwartende Geld aus dem niedersächsischen Sofortausstattungsprogramm der Bundesregierung wurden die Geräte nun angeschafft. Und Langenhagen hat darauf ganz schnell reagiert und erhält als erste Kommune in Niedersachsen nun die Technik, sagte der Minister.

Tonne erinnerte dabei in Langenhagen daran, dass die Bundesregierung und die Länder beschlossen hatten, gut 500 Millionen Euro für die Anschaffung mobiler digitaler Endgeräte für Schüler ohne eigenes Gerät bereitzustellen. Das solle zur Verbesserung der digitalen Bildungsinfrastruktur in den Kommunen führen.

Wie wichtig das ist, zeichnete IGS-Leiter Timo Heiken auf. Denn in der Phase des Homeschoolings habe sich gezeigt, dass viele Kinder sich zu Hause in Ermangelung eines eigenen Geräts ein Laptop oder Tablet mit dem Rest der Familie teilen mussten. Das solle nun der Vergangenheit angehören, sagte er mit Blick auf die neuen 550 Endgeräte.

Stadt Langenhagen investiert in die Zukunft

„Wir sind auf der Zielgeraden des wohl ungewöhnlichsten Schuljahres, das wir je erlebt haben“, betonte Heiken. Doch diese Corona-Phase habe auch gezeigt, wie anpassungsfähig sowohl Schüler wie auch Lehrer sein können. Doch es sei auch deutlich geworden, wie viele Kinder zu Hause kein leistungsfähiges Gerät zu Verfügung gehabt hätten. Deshalb halte er dieses neue Programm für überaus wichtig. Doch damit sei allein nicht geholfen. Es müssten auch leistungsfähige Server in den Kommunen zur Verfügung stehen. Denn diese seien etwa an der IGS in der Homeschooling-Phase regelmäßig in die Knie gegangen, wenn nahezu zeitgleich 1500 Schüler auf diese zugreifen wollten.

Ungeachtet dessen lobte der IGS-Schulleiter die konstruktive Zusammenarbeit während des Corona-Lockdowns mit dem Schulträger – also der Stadt Langenhagen –, der Landesschulbehörde sowie dem Kultusministerium in Hannover. Doch eines machte Heiken auch deutlich: „Die Schule lebt vom persönlichen Kontakt.“ Das habe sich trotz bereits weitverbreiteter digitaler Technik in den vergangenen Monaten deutlich gezeigt.

Von Sven Warnecke