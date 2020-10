Langenhagen

Zum Schutz der Schulkinder an der IGS Süd wandelt die Stadt Langenhagen die Angerstraße im Abschnitt zwischen Brinkholt und Kastanienallee zur Einbahnstraße um. Kraftfahrzeuge dürfen diese 350 Meter künftig nur noch in Richtung der Kastanienallee befahren, Fahrradfahrer dürfen auch in die Gegenrichtung fahren. Bekannt geworden war diese Kernidee des Verkehrskonzeptes für die Gesamtschule bereits im Sommer 2019.

Am Montag wird die Angerstraße zur Baustelle

Die nötigen Umbauten werden während der Herbstferien erledigt und dauern vorbehaltlich der Witterung zwei Tage. Der Baubeginn ist für Montag, 12. Oktober, geplant. Die Angerstraße wird dann zwischen Eickenhof und Brinkholt für den Verkehr gesperrt, die Ausfahrt aus dem Eickenhof bleibt aber weiter möglich. Während der Sperrung können Anlieger die Häuser und Wohnungen an der Angerstraße zwischen Brinkholt und Eickenhof nicht anfahren.

Momentan nutzen wochentags bis zu 1500 Fahrzeuge die Angerstraße, um von Nordwesten kommend den Langenforther Platz und die Walsroder Straße zu umfahren. Durch die Einbahnstraßenregelung werde sich der Durchgangsverkehr erheblich verringern, so die Stadtverwaltung. Damit sich die Autofahrer an Tempo 30 halten, wird die Fahrbahn verengt. Zudem würden Arbeiter die Fahrbahnschwellen umpositionieren, Parkplätze neu markieren und zwei Kiss-and-ride-Zonen einrichten, sagt Verkehrsplaner Benjamin Stein. „In den Kiss-and-ride-Zonen darf kurz gehalten werden, um die Kinder ein- beziehungsweise aussteigen zu lassen.“

Stadt baut Schutzzone an der Grundschule Engelbostel um

Auch an der Schutzzone der Grundschule Engelbostel sind aus Sicht der Stadt Änderungen nötig. „Die große Mehrheit der Verkehrsteilnehmer trägt die Schutzzone mit und hält sich an die Regeln. Doch nach wie vor gibt es einige wenige, die offenbar meinen, sich selbst eine Ausnahme erteilen zu können“, sagt Ordnungsamtsleiter Boris Ehrhardt.

Ziel der Schutzzone ist die Sicherheit der Kinder vor der Grundschule Engelbostel. Dafür bedarf es auf der Straße Klusmoor auf den wenigen Metern zwischen Schul- und Kirchstraße weniger Autoverkehr. Deshalb ist der Straßenabschnitt zu Unterrichtsbeginn und -ende für den Durchgangsverkehr und Elterntaxis gesperrt.

Die Stadt Langenhagen bessert bei der Schutzzone an der Grundschule Engelbostel nach. Quelle: Stephan Hartung (Archiv)

Eine komplette Sperrung ist wegen der Garagen nicht möglich

Nun wird die bislang zu großzügig bemessene Bring- und Holzone an der Schulstraße verkürzt. Eine weitere gibt es am Teichweg in Höhe Goswischs Garten. Neu hinzu kommt eine weitere an der Kirchstraße in dem Bereich, der bislang nur für Schulbusse freigegeben ist. Damit können Eltern dort kurz halten. In der Schutzzone selbst ändert die Stadt die Verkehrsführung mit Bodenschwellen und Fahrbahnverengungen. Damit soll die Straße Klusmoor vor der Grundschule für Autofahrer deutlich an Attraktivität verlieren.

„Die Besitzer der Garagen zwischen Kirchstraße und Schulstraße müssen diese weiterhin jederzeit anfahren können. Deswegen kommt eine vollständige Absperrung etwa durch Poller für uns nicht infrage“, erläutert Anette Mecke, Leiterin der Verkehrs- und Straßenabteilung der Stadt Langenhagen.

