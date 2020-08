Langenhagen

Haus- und Wohnungsbesitzer, die in der Einflugschneise des Flughafens Hannover in Langenhagen Eigentum haben, sollten ein Datum im Kopf behalten: Bis zum 21. September dieses Jahres haben Betroffene noch einen gesetzlichen Anspruch auf eine Erstattung für Schallschutzfenster und Dämmung gegen Fluglärm am Gebäude. Darauf weist die Langenhagener Stadtverwaltung hin. „Nach dem 21. September können keine Ansprüche im gesetzlichen Verfahren mehr geltend gemacht werden“, sagt Sprecherin Juliane Stahl. Die Anträge müssen vor Ablauf der Frist bei der Bauverwaltung im Rathaus eingereicht werden. Doch auch nach diesem Datum ist der Topf, aus dem das Geld kommt, nicht zu, die Menschen müssen ihre Anträge nur direkt beim Flughafen einreichen.

Einen Anspruch nach dem Fluglärmschutzgesetz auf finanzielle Unterstützung für Bauarbeiten an den Gebäuden, die den Schallschutz verbessern, können Grundstücksbesitzer haben, deren Eigentum in der Tag-Schutzzone eins oder der Nacht-Schutzzone des Flughafens liegt. Der Zeitraum, in dem Betroffene ihren Rechtsanspruch geltend machen können, ist vom Gesetzgeber jedoch auf fünf Jahre begrenzt worden.

Anwohner finden Liste mit betroffenen Gebäuden im Internet

Um zu klären, welche Immobilieneigentümer von dem Fristende im September betroffen sind, hat die Verwaltung Listen erstellt, in der alle Gebäude im Langenhagener Stadtgebiet vermerkt sind, die innerhalb der Nacht- beziehungsweise der Tag-Schutzzone eins liegen. Interessierte finden die Übersicht im Internet auf www.langenhagen.de/Fluglärmschutzzonen. Dort steht auch das entsprechende Antragsformular zum Download bereit. „Grundstücke, die in der Liste nicht auftauchen, liegen auch nicht in der jeweiligen Lärmschutzzone und sind demzufolge auch nicht anspruchsberechtigt“, erklärt Stahl. Der äußere, weitaus größere Schutzbereich, ist weniger stark vom Lärm der startenden und landenden Flugzeuge belastet.

Die gesetzliche Anspruchsfrist für Eigentümer, die ihre Häuser oder Wohnungen mit zusätzlichem Schallschutz ausstatten, hat im September 2015 begonnen und endet am 21. September 2020.

Für die Wohnhäuser im inneren und damit stärker belasteten Bereich der Schutzzone begann die Anspruchsfrist bereits im September 2010 und endete 2015, „sodass für diese Wohnungen seitdem im gesetzlichen Verfahren keine Anträge mehr eingereicht werden konnten“, teilt das Rathaus mit.

Flughafen bietet freiwilliges Schallschutzprogramm an

Auch für diese Immobilien empfiehlt die Stadtverwaltung eine Nachfrage bei der Flughafengesellschaft Hannover-Langenhagen. Diese hatte im August 2019 – parallel zum gesetzlichen Verfahren – überraschend ein zivilrechtliches Schallschutzprogramm neu aufgelegt. Dabei muss die gesetzliche Fünfjahresfrist nicht beachtet werden. Doch bei der Bemessung der finanziellen Unterstützung hält sich der Flughafen an dieselben Vorgaben, die im Gesetz verankert sind. Seit vergangenem Jahr seien bereits 129 Anträge von Anwohnern aus Langenhagen, Isernhagen und Garbsen eingegangen, berichtet Flughafensprecher Sönke Jacobsen. 113 davon seien bereits bewilligt worden. Die restlichen befänden sich noch in der Prüfung. Der Airport ist nicht verpflichtet, dieses Programm fortzuführen.

Anwohner erhalten maximal 150 Euro pro Quadratmeter

Hausbesitzer, die Wände, Fenster, Dächer oder Decken, die Schlaf- beziehungsweise Aufenthaltsräume nach außen abgrenzen, unter dem Gesichtspunkt Schallschutz verbessern wollen, können sich an die Flughafengesellschaft wenden. 150 Euro pro Quadratmeter ist der Höchstbetrag für die Erstattung der Kosten für die erforderlichen Bauarbeiten. Erstattungswürdig sind die Kosten jedoch nur anteilig für die im Bundesfluglärmgesetz definierten Räume. Arbeiten beispielsweise an der übrigen Dachfläche oder an Fenstern anderer Räume müssen die Gebäudeinhaber aus eigener Tasche finanzieren. Der Flughafen empfiehlt allen Eigentümern, vor Beginn der Arbeiten prüfen zu lassen, ob ein Anspruch auf Kostenerstattung überhaupt gegeben ist. Wer einen Antrag einreichen will, kann diesen unter Telefon (0511) 9771268 oder per E-Mail an umweltschutz@hannover-airport.de anfordern.

Info: Wer weitere Informationen rund um die Fluglärmschutzzonen benötigt, erreicht die zuständige Mitarbeiterin der Bauverwaltung, Brigitte Matthes, unter Telefon (0511) 73079105 oder per E-Mail an fluglaermschutz@langenhagen.de. Aufgrund der Corona-Pandemie führt sie Beratungsgespräche aktuell nur telefonisch und nach vorheriger Vereinbarung.

Fluglärm: Bundesgesetz muss überarbeitet werden Das Verfahren zur Novellierung des Bundesfluglärmgesetzes dauert an. Damit werden auch die vorhandenen Schutzzonen rund um die Airports überprüft. Das Gesetz bildet die rechtliche Grundlage sowohl für die Nachtflugregelung als auch für den baulichen Schallschutz in den Lärmschutzzonen – auch rund um den Flughafen in Langenhagen. In einem ersten Bericht der Bundesregierung zu dem Thema aus dem vergangenen Jahr gingen die Politiker davon aus, dass die Immissionswerte mittelfristig um ein bis drei Dezibel sinken werden. Grund sei der vermehrte Einsatz leiserer Triebwerke an den Flugzeugen. Doch zeitgleich empfahl die Regierung in der Stellungnahme, die Lärmschutzzonen in keinem Fall zu verkleinern – zum Wohle der Menschen. Zudem sei es nicht auszuschließen, dass sich die vorhandenen Zonen vergrößern. Wie letztlich der neue Gesetzestext formuliert wird, ist noch nicht entschieden.

Von Julia Gödde-Polley