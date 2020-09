Langenhagen

In der Wasserwelt Langenhagen gilt ein neues Hygienekonzept. Das hat nun zur Folge, dass mehr Besucher gleichzeitig in das Bad dürfen. Zugleich haben die Verantwortlichen die Besuchszeiten in der Sauna ausgeweitet. Darauf weist Stadtsprecherin Inga Sievert hin.

Ihren Angaben zufolge haben das Gesundheitsamt der Region Hannover, die Verantwortlichen des Eigenbetriebes Bad und der Betriebsarzt ein neues Hygienekonzept für die Wasserwelt Langenhagen entwickelt. „Wir beobachten das Geschehen und auch die Entwicklung der Pandemie seit der Wiedereröffnung im Juli ganz genau“, sagt Claudia Fuchß, Marketingleiterin der Wasserwelt. Nach Absprache mit den Behörden gebe es nun für die kommunale Einrichtung an der Theodor-Heuss-Straße einige Lockerungen.

Die bisherige maximale Gästezahl von 205 konnte auf 333 erhöht werden. Zudem gebe es in der Sauna ab sofort drei statt der bisher zwei Zeitfenster. Und diese seien durchaus länger, variierten aber von Wochentag zu Wochentag. Gleichwohl ermöglicht das nach Angaben der Stadt den Saunagängern einen Besuch von bis zu sieben Stunden pro Zeitfenster. Weitere Neuerung: Dort darf wieder nach einem Aufguss gewedelt werden, aber nur im Bereich des Ofens, nicht im direkten Umfeld der Besucher.

Jeder zweite Spind kann wieder genutzt werden

Um die höhere Besucherzahl in Bad und Sauna zu ermöglichen, darf ab sofort jeder zweite Spind im Umkleidetrakt genutzt werden. Zuvor durfte nur jeder Dritte belegt sein. „Damit auch trotz erhöhter Besucherzahlen und mehr geöffneter Spinde die Mindestabstände durchgehend eingehalten werden, wurde im Umkleidebereich ein Wege-Leitsystem eingeführt“, heißt es von Sievert weiter. „So werden die Besucherströme kanalisiert und Begegnungen minimiert.“

Als eine weitere Lockerung bezeichnet die Stadtsprecherin die Tatsache, dass die Besitzer einer Bonuskarte wieder in den Genuss aller Rabatte und Ermäßigungen kommen könnten. „Außerdem dürfen sich die Kurzzeitschwimmer freuen“, betont Sievert. Denn ab sofort sei für sie das Schwimmen zu den gewohnten Zeiten möglich. Die Gültigkeit bereits gekaufter Kurzzeitschwimmer-Karten wurde um ein halbes Jahr verlängert.

Aktuelle Eintrittspreise bleiben bestehen

Doch trotz der Lockerungen ist es den Betreibern wichtig, dass auch fortan die geltenden Abstands- und Hygienevorgaben eingehalten werden müssen. Ungeachtet der Lockerungen behalten die derzeit geltenden Eintrittspreise ihre Gültigkeit.

