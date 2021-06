Langenhagen

Seit dem 1. Juni hat der Kunstverein Langenhagen als Nachfolger von Noor Mertens mit Kulturwissenschaftler Sebastian Stein einen neuen Leiter. Zwischen Laatzen, dem Ort seiner Jugend und Schulzeit, und der neuen Wirkungsstätte, liegen nur gut 20 Kilometer Luftlinie, aber viele, prägende Stationen.

Von Laatzen nach Münster, Paris und Freiburg

Münster machte Steins Angaben zufolge den Anfang der Horizonterweiterung. Dort studierte er Ethnologie, Soziologie und Französisch. Als weitere Studienorte folgten Paris und Freiburg. In seiner Magisterarbeit widmete sich der Kulturwissenschaftler unter dem Titel „Drei zeitgenössische Künstler*innen aus Afrika in Europa“ einem anderen Kontinent.

Das Thema „fremd versus bekannt“ zieht sich als Leitfaden durch Steins berufliche Entwicklung. Irgendwo „fremd sein“ sein wie eine seelische Gegenprobe zu all den persönlichen Eigenschaften, die einem ganz selbstverständlich erscheinen, so das Ergebnis von Steins Reflexionen. Wo sind persönliche Eigenschaften eigentlich Folge einer starken kulturellen Prägung? „Was ist eine individuelle Eigenschaft und woran lassen sich die formenden Spuren der Gesellschaft, aus der ich stamme, erkennen?“, erforscht der Kulturwissenschaftler mit unterschiedlichen Mitteln.

Der Umgang mit dem und den „Fremden“

Nach dem Studienabschluss wirkte Stein bei einer Kooperation zwischen der Cité Nationale de l’Histoire de l*Ímmigration in Paris mit dem Deutschen Historischen Museum Berlin mit. Für die Ausstellung „à chacun ses étrangers?“ recherchierte er für den französische Beitrag. Die zentrale Fragestellung des Projektes lautete: Wie gehen die Nationalstaaten Frankreich und Deutschland mit dem und den Fremden um. Ganz konkret: wie ist der Umgang mit sogenannten Ausländern beziehungsweise Einwanderern. „Umgang und Wertschätzung sind steigerungsfähig – in beiden Nationen“, so das Ergebnis der Kooperation. Stein, in Frankreich selbst ein Ausländer, konnte zugleich seine persönliche Definition vom ‚Deutsch sein‘ nachschärfen – durch persönliches Erleben.

Installation von Cathy Lane ist zu erleben Eine richtige Vernissage ist wegen der Infektionsgefahr nicht möglich gewesen. Doch seit dem 13. Juni ist die Klanginstallation von Cathy Lane in Langenhagens Eichenpark an der Stadtparkallee zu erleben. Sebastian Stein, neuer Leiter des Kunstvereins Langenhagen, war zum Start der Aktion anwesend und freute sich über zahlreiche Kunstinteressierte. Die Klanginstallation von Cathy Lane, sie ist Professorin of Sound Arts der University of the Arts in London, ist mit ihrer Arbeit ein Teil des IntraRegionale-Konzeptes in der Region Hannover.

„Im Ausland merkt man, was sonst noch in einem schlummert“

„Im Vergleich zu Deutschland existiert in Frankreich ein anderer Sinn für Ästhetik und Form“, findet Stein. So nahm der Kulturwissenschaftler Franzosen in ihrem Alltag als sinnlicher und elaborierter in Kleidung, Sprache und Essen wahr, als er es aus seinem deutschen Umfeld gewohnt war. „Insgesamt hat mir das Lebensgefühl sehr gut gefallen“, sagt er. Es gefiel ihm auch, in einem anderen Land zu leben, weil neue Seiten in ihm geweckt wurden. „Man merkt, was sonst noch so in einem schlummert“, resümiert der Kulturwissenschaftler.

Im Vergleich zum norddeutschen Hannover oder Laatzen steht eine Stadt wie München für ein ganz anderes Deutschland. Neun Jahre lang wurde die bayrische Metropole zu Steins Lebensmittelpunkt. Beruflich widmetet er sich als Komitee-Mitglied im „Lothringer 13_Laden“, dem Ausprobieren verschiedener Gruppenprozesse und -experimente.

Mit Stein auf Entdeckungsreise

Kunstvermittlung ist seit dem Sommer 2019 auch seine Aufgabe im Kunstverein Langenhagen. „Ich habe mich hier schon akklimatisiert und kenne Mitarbeiterin Lea Schürmann ebenso wie die Abläufe“, sagt der 43-jährige und ergänzt: „Ich verstehe, was gewollt war und werde mit meiner Arbeit daran anschließen.“ Auf dem gemeinsamen Weg, ist jeder eingeladen, seine Talente und Fertigkeiten mit einzubringen. Stein möchte als Leiter des Kunstvereins das Bestehende weiterentwickeln, ohne das Ziel eindeutig zu definieren. Durch seine Mitwirkung im Kunstraum Ruine hq, die sich mit der Entwicklung des Ihme-Zentrums beschäftigt, ist er in der regionalen Kunstszene bereits ein Begriff.

Das Magazin „muss sterben“

Auch als Herausgeber ist Sebastian Stein aktiv. Zusammen mit Stephan Janitzky gibt er seit 2014 das Magazin „muss sterben“, heraus. Heft eins trägt den Titel „München muss sterben“. Sieben Titel sind inzwischen erschienen, die achte Ausgabe ist in Arbeit. In Langenhagen heißt es aber jetzt erst einmal „muss arbeiten“. Es gilt, sich für den Erhalt einer lebendigen und kreativen Kunstszene zu engagieren. Gruppen, beispielsweise Schulklassen, möchte der Kulturwissenschaftler ausdrücklich mit einbeziehen. Auch bei der Frage nach dem Medium zeigt er sich aufgeschlossen. Einen langen Atem bringt Sebastian Stein ebenfalls mit: er spielt leidenschaftlich gern Saxofon.

Von Patricia Chadde