Am Airport in Langenhagen herrscht aufgrund der Corona-Situation beinahe Flaute – nur wenige Flieger heben in diesen Tage ab oder landen. Der Flughafenseelsorger bleibt indes vor Ort. Er spürt in den Gesprächen mit den Passagieren und Airportmitarbeitern, dass die Pandemie allgegenwärtig ist.