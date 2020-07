Kaltenweide

Konzerte für ältere Menschen in Senioreneinrichtungen in Langenhagen hat es in der Corona-Krise oft gegeben – etwa von Mitgliedern der Musikschule. Nun haben die Bewohner des Margeritenhofs in Kaltenweide Besuch von einem ganz neuen Verbund bekommen: dem Musikland Niedersachsen.

32 Musiker spielen 44 Konzerte in ganz Niedersachsen

Deren Musiker sind gerade auf Tour durch das gesamte Bundesland: Mit der Aktion „Fenster zur Musik” sind im Juli 32 Sänger und Instrumentalisten unterwegs. Innerhalb dieses Monats geben die Akteure 44 Fensterkonzerte. Von der Nordsee bis zum Harz, vom Emsland bis in die Lüneburger Heide.

Das Duo um Johanna Andres an der Gitarre und Frauke Hohberger, Percussion und Gesang, war jetzt in Langenhagen. Sie spielten zunächst im Innenhof der City Park Residenz, anschließend im Margeritenhof in Kaltenweide auf. Sie sorgten bei ihren jeweils gut 45-minütigen Auftritten mit bekannten Schlagern für entsprechende Unterhaltung: Von Drafi Deutscher über Udo Jürgens bis hin zu Marianne Rosenberg war alles dabei. Die Bewohner sangen und klatschen von einem Sitzplatz aus dem Innenhof oder von ihrem Balkon oder Fenster aus mit. Und als sich mit der rüstigen Bewohnerin Ilse noch ein Geburtstagskind outete, gab es zusätzlich ein kleines Ständchen.

Statt Tribüne: Im Margeritenhof hören einige Bewohner vom Balkon aus zu. Quelle: Stephan Hartung

„Das hat Spaß gemacht. Natürlich hätten wir noch gern mehr Konzerte gegeben. Aber uns wurden nur die Auftritte hier in der Region zugeteilt“, sagt Johanna Andres. Sie weiß jedoch auch, dass es logistisch ohnehin eine Herausforderung für das Musikland Niedersachsen war, alle 44 Konzerte in einem großen Flächenland zu organisieren. Denn hinzu kommt noch, dass es viel mehr Bewerbungen gab.

Musikland zieht positives Fazit

Auch wenn der Juli und damit die Konzertreihe noch nicht abgeschlossen ist – ein positives Fazit zieht Friederike Ankele, Leiterin von Musikland Niedersachsen, schon jetzt. „Die Corona-Krise hat uns den Wert gesellschaftlichen Zusammenhalts verdeutlicht, ebenso wie die Relevanz der Kultur, ohne die es stumm wird, in und um uns.“ Deshalb müsste die Kunst gepflegt werden, meint sie. Ungeachtet der Tatsache, dass vielfach das Geld nicht reichen würde. „Umso mehr ist den Menschen zu danken, die sich in diesen Zeiten besonders engagieren.“

Die Musikland-Geschäftsstelle hat ihren Sitz in Hannover. Sie gehört zur Landesmusikakademie und Musikland Niedersachsen. Darüber wird die dezentrale Musikwelt Niedersachsens vernetzt und bietet als Serviceeinrichtung fachliche Impulse, insbesondere im Bereich der Musikvermittlung.

Von Stephan Hartung