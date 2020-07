Langenhagen

Mehr als 60 Konzerte für Senioren hat Stefan Polzer, Leiter der Musikschule Langenhagen, bereits organisiert. Wegen der Sommerferien ist es der Musikschule derzeit aber nicht möglich, die Konzerte weiter zu koordinieren. Die Organisation der kommenden Veranstaltungen, die in Kürze terminiert werden, übernimmt ab sofort das Langenhagener Blasorchester. Polzer übergab den Staffelstab – besser: den Taktstock – an Harald Sandmann. Er ist der Leiter des Blasorchesters.

Musik in allen Einrichtungen in Langenhagen

Dank der Initiative von Mirco Meutzner (Trompetenlehrer an der Musikschule) gab es Ostern ein erstes Vorspielen in einem Pflegeheim statt. Nach dieser erfolgreichen Veranstaltung wuchs in der Musikschulleitung der Wunsch, alle Senioreneinrichtungen Langenhagens mit Musik zu versorgen. Neben Lehrkräften der Musikschule fanden sich schnell genügend bereitwillige Musiker. Es konnte sogar schon an zwei Wochenenden in allen Einrichtungen gleichzeitig musiziert werden. Die Freude war bei den Bewohnern groß – besonders in Zeiten von Kontaktbeschränkungen durch Corona, in denen die Bewohner auf Besuche von Angehörigen verzichten mussten.

Anzeige

Künftig sollen an jedem Sonnabend in allen Heimen Konzerte gespielt werden. Dank des Engagements vieler Beteiligter konnten noch weitere Musiker für die Aktion gewonnen werden. Mitgemacht haben neben Lehrkräften und Schülern der Musikschule auch Musiker des Akkordeonclubs Langenhagen, des Musikvereins Godshorn, des Blasorchesters Langenhagen, des Shantychors Lohnde, von Hannover Brass sowie einzelne Freunde und Bekannte von Stefan Polzer. Dieser bedankt sich zu seinem Abschied und der offiziellen Übergabe an Sandmann noch einmal besonders bei allen Beteiligten für die komplett ehrenamtliche Leistung.

Von Stephan Hartung