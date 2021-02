Hannover

Die Feuerwehr Langenhagen ist am Sonnabendnachmittag zum Silbersee ausgerückt. Dort waren eine Frau und ein Hund ins Eis eingebrochen. Mensch und Tier konnten sich aber auf die Badeinsel in der Mitte des Sees retten. Die Feuerwehr brachte beide anschließend mit einem Boot wieder ans Land. Die Frau kam wegen einer Unterkühlung, die sie in dem vier Grad kalten Wasser erlitten hatte, in eine Klinik.

DLRG-Sprecher Frank Berkemann und seine Kollegen waren zufällig in der Nähe, als der Vorfall geschah. „Wir wollten gerade online unsere Jahreshauptversammlung abhalten, deshalb war ich in unserem Dienstgebäude am See“, sagt Berkemann. Ein Augenzeuge klopfte bei den Rettern an die Tür und machte sie auf die ins Eis eingebrochenen Frau und ihren Hund aufmerksam. Ein Einsatztaucher der DLRG machte sich, ausgestattet mit einem Rettungsbrett, auf, um Frau und Hund zu Hilfe zu kommen.

Offenbar war die Frau mit ihrem Tier am Hundestrand am Silbersee spazieren gewesen. Plötzlich war der Hund auf die Eisfläche gerannt und eingebrochen. Die Frau rannte ebenfalls auf die Eisfläche und brach auch ein. „Die Reaktion ist menschlich nachvollziehbar, wir raten trotzdem dringend davon ab“, sagt Berkemann. Die Einsatzkräfte der DLRG hatten erst vor einer guten Woche die Rettung von Menschen, die ins Eis eingebrochen sind, am Silbersee trainiert.

Von Tobias Morchner