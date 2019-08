Hannover

Einmal mehr rollen an diesem Mittwochabend rund 1500 Inlineskater durch die Stadt. Rund 22 Kilometer lang ist der Kurs, der durch Hannover und angrenzende Teile der Region führt.

Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger müssen sich laut Polizei wieder vorübergehend auf erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen.

Die Strecke:

Der Streckenverlauf Quelle: Screenshot: Skate by Night

Die Inline-Fans treffen sich ab 18.30 Uhr am Klagesmarkt. Von dort startet das Teilnehmerfeld um 20 Uhr in Richtung Norden über die Otto-Brenner-Straße, Brühlstraße, Königsworther Platz und Nienburger Straße bis hin in die Nordstadt, nach Vinnhorst und Langenhagen. Von dort geht die Tour dann wieder in Richtung Süden. Über die Vahrenwalder Straße, Hamburger Allee und Celler Straße kommen die Inlineskater gegen 22 Uhr zurück zum Klagesmarkt.

Laut Polizei werden die jeweils befahrenen Streckenabschnitte nach dem Passieren des Teilnehmerfeldes wieder freigegeben. Zwischen 20.30 und 23 Uhr sei jedoch trotzdem mit Sperrungen und Verkehrsbehinderungen zu rechnen, teilt die Polizei mit.

Teilnehmer können sich nach Angaben des Veranstalters am Start- und Zielpunkt Inliner, aber keine Schutzausrüstung ausleihen. Knieschützer und weitere Protektoren werden den Inline-Fans aber dringend empfohlen. Die Startgebühr beträgt 2 Euro.

Die ersten Touren fingen ganz klein an

Ins Leben gerufen wurde das abendliche Inlineskaten in Hannover 1998 von Detlef Rehbock. Damals fing laut Rehbock alles ganz klein mit ein paar Freunden an. „Bis es immer mehr Teilnehmer gab, die mitmachen wollten. Also wurde eine öffentliche Veranstaltung daraus“, sagt der Initiator.

Hannover zählte neben Dresden und Berlin zu einer der ersten großen deutschen Städte, in denen Skate by Night ungefähr zeitgleich geboren wurde. „Wir machen das jetzt seit 25 Jahren und sind ein eingespieltes Team“, erklärt der Veranstalter Rehbock. „Die Polizei begleitet uns und sperrt die Straßen“, sagt er.

Die Üstra sei am Ende mit einem Besenbus dabei. Außerdem sei das Rote Kreuz mit dem Rettungsdienst vor Ort. Leistung stehe bei der Veranstaltung nicht im Vordergrund, sondern das gemeinschaftliche Fahren, bei dem man sein Hobby mit Gleichgesinnten ausüben und neue Leute kennenlernen kann.

