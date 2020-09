Langenhagen

Die Nachfrage war enorm. Innerhalb von drei Tagen war der Frauensporttag des Regionssportbundes in Langenhagen ausgebucht. Coronabedingt lief in diesem Jahr alles etwas anders: Anstelle der sonst üblichen 500 Teilnehmerinnen konnte nur die Hälfte auf der Sportanlage des SC Langenhagen an der Leibnizstraße teilnehmen. Auch die Registrierung lief distanzierter – nämlich digital.

Dafür ging es bei den Kursangeboten am Sonnabend voll analog zur Sache. „Man merkt, dass alle wieder richtig Lust auf Bewegung haben“, sagte Organisatorin Petra Busche, die 17 verschiedene Workshops anbot. Jede Frau hatte die Möglichkeit, drei unterschiedliche Angebote zu testen. Nach Auswertung der Anmeldungen stellte Busche fest: „Was neu war, war auch besonders gefragt.“ Nicht jede Frau konnte einen Platz in den beliebtesten Kursen ergattern.

Anzeige

Zur Galerie 17 Sportarten hat der Frauensporttag 2020 in Langenhagen geboten. Die 250 Plätze waren in Rekordzeit ausgebucht.

Discgolf unter freiem Himmel

Mit Discgolf probierten etwa Christine (49) aus Hohenhameln und die Hannoveranerinnen Christin (36) und Kristin (33) etwas für sie bis dahin völlig Unbekanntes aus – und hatten viel Spaß dabei. Der Vorteil von Discgolf: Es wird weder eine Halle noch teures Zubehör benötigt, sondern nur etwas Platz und ein bisschen Geduld. Unter Hygiene-Gesichtspunkten ist Discgolf also leicht zu realisieren.

Weitere HAZ+ Artikel

Zwei grüne Sticks werden in das tänzerische Training beim Pound Fitness integriert, was für ein mitreißendes Gruppengefühl sorgt. Quelle: Patricia Chadde

Pound Fitness imitiert Schlagzeugspiel

Mit zwei Sticks ist das Zubehör beim Pound Fitness ebenfalls überschaubar, doch die intensive Cardio- Jam-Session in der Halle, welche das Schlagzeugspielen imitiert, erfordert Kondition. Das Training vereint Cardio, Pilates und Krafttrainingselemente, wobei das Gruppengefühl eine mitreißende Wirkung entfaltet. „Es war super anstrengend, es hat super Spaß gemacht, und es war eine tolle Anregung“, fasste Michaela aus Fuhrberg ihr persönliches Trainingserlebnis in Worte.

26 Langenhagenerinnen nehmen teil

„Ich war wieder Kind“, sagte Angelika aus Wettmar, als sie mit leuchtenden Augen aus dem Varieté-Workshop kommt, bei dem sie ihre Rechts-Links Koordination verbessern konnte. „Das hat so viel Spaß gemacht“, meinte die 59-Jährige. Ihre Altersgruppe war mit 93 Teilnehmerinnen am stärksten beim vierstündigen Frauensporttag 2020 vertreten, wie Philipp Seidel, Pressesprecher des Regionssportbundes, hinterher erklärte. Teenager bildeten mit fünf Teilnehmern die kleinste Gruppe. 63 Frauen kamen aus Hannover, 26 aus Langenhagen und 20 aus Neustadt. Als größte Vereinsgruppe reisten Frauen aus dem Springer Raum an. Sie kamen vom VfV Concordia Alvesrode 1919.

Der Workshop von Yogalehrerin Karin beginnt mit einer Meditation. Quelle: Patricia Chadde

Bei den vielen Teilnehmerinnen im Alter von 16 bis 74 Jahren standen aber letztlich auch die klassischen Angebote wie Yoga hoch im Kurs. Brigitte aus Langenhagen etwa hatte zwar schon ihren ganzen Sommerurlaub hindurch Sport gemacht, doch bei den Yogaübungen, die Kursleiterin Karin (38) zeigte, entdeckt sie bei sich noch „ausbaufähiges Potenzial“, wie die 57-jährige berichtete. Immerhin startete dieser Workshop ganz entspannt mit einer zehnminütigen Meditation, bevor Übungen wie die sogenannte Kobra folgten.

Von Patricia Chadde