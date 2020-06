Langenhagen

Nach den Erfahrungen, die die Stadtverwaltung mit dem massenhaften Corona-Ausbruch bei dem Paketdienstleister UPS in Langenhagen gemacht hat, zieht die Kommune nun Konsequenzen. Bei dem Unternehmen hatten sich Stand Dienstag 102 Mitarbeiter mit dem Covid-19-Virus infiziert, etwa 200 Menschen mussten in der Folge in Quarantäne. Auch die Menschen in zwei Langenhagener Flüchtlingsunterkünften. Zehn der dort lebenden Menschen arbeiten im Verteilzentrum des Dienstleisters am Rehkamp und hatten sich infiziert. Wie das Unternehmen stets betonte, sind ihre Auslieferungsfahrer nicht unter den Betroffenen.

Um dem Gesundheitsamt der Region Hannover nun bei der Nachverfolgung der von Infizierten möglicherweise kontaktierten Menschen zu helfen, müssen ab sofort Besucher in allen kommunalen Einrichtungen in Langenhagen ein Formular ausfüllen. Immerhin steht der Ausbruch bei UPS auch im Zusammenhang mit Covid-19-Fällen in einer Kita und einer Schule in Hannover. In drei weiteren Kitas in der Landeshauptstadt gab es zudem Verdachtsfälle, genau wie am Gymnasium in Langenhagen. Die Schule hatte vor den Pfingstfeiertagen präventiv den Präsenzunterricht abgesagt. Dieser Verdachtsfall hatte sich aber nicht bestätigt, die Schule konnte nach dem Ende der kurzen Ferien den Unterricht wieder normal aufnehmen, sagte Schulleiter Matthias Brautlecht auf Anfrage.

Auch Kita-Eltern sollen sich in Kontaktlisten eintragen

„Gerade vor dem Hintergrund des jüngsten Vorfalls in unserer Stadt möchten wir Infektionsketten so schnell wie möglich erkennen und durchbrechen“, begründet Bürgermeister Mirko Heuer am Donnerstag die Initiative. Mit dieser Entscheidung überträgt die Stadt die seit dem 25. Mai geltende Kontaktformularpflicht für Volkshochschulen und sonstige öffentliche sowie private Bildungseinrichtungen auf alle städtischen Einrichtungen. „Für uns ist das eine zusätzliche Schutzmaßnahme, um das Entstehen neuer Infektionsketten in Langenhagen bestmöglich zu vermeiden“, sagt Sozialdezernentin Eva Bender.

Allerdings sei das nur freiwillig, zwingen könne die Stadt niemanden, ergänzt Ralph Gureck, Leiter der Abteilung Marketing und Kommunikation. Vielmehr sei das eine Bitte der Stadt, appelliert er an die Bürger. Die Kontaktformulare gelten auch in den kommunalen Kindertagesstätten, nicht aber in den Schulen.

Daten werden spätestens nach einem Monat gelöscht

„Wir erheben nur Familienname, Vorname, Anschrift, Telefonnummer und den Zeitpunkt des Betretens und Verlassens der städtischen Einrichtung“, erläutert Gureck das Prozedere. Es brauche sich auch niemand Sorgen machen, was danach mit seinen Daten passiert, betont er. „Nach dem Besuch heben wir das ausgefüllte Formular drei Wochen für das Gesundheitsamt auf und löschen es spätestens nach einem Monat.“

