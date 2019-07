Hannover

Der Vorschlag der Grünen, bei Neubauten künftig landesweit Solaranlagen vorzuschreiben, hat in Hannover ein geteiltes Echo ausgelöst. Rainer Beckmann vom Eigentümerverband Haus & Grund sagt: „Grundsätzlich sehe ich Solarenergie positiv – aber aufgeklärte Menschen sollten selbst entscheiden dürfen, was sie mit ihren Häusern machen.“ Dachdecker Jörg Ewald hingegen, der Solaranlagen am liebsten in Kombination mit Gründächern errichtet, wundert sich über die Debatte: „Wegen der Vorgaben der Energieeinsparverordnung haben 90 Prozent der Neubauten doch sowieso Solartechnik, weil sie sonst nur mit superdicker Dämmung die vorgeschriebenen Energiewerte erreichen.“

Solaranlagen in Hannover speisen ein Prozent des Gesamtstroms ein

1476 Solarstromanlagen waren zum Jahreswechsel in Hannover installiert, im Netzgebiet der Stadtwerke waren es 2100. 26.000 Megawattstunden Strom haben sie im vergangenen Jahr in die Leitungen der Stadtwerke eingespeist. Das geschieht, wenn die Sonne mehr Energie freisetzt, als der Hauseigentümer verbraucht hat. Das klingt viel, ist aber nur ziemlich genau ein Prozent des Stroms, den alle Kunden im Stadtwerke-Netz verbrauchen. Ungewöhnlich sei dieser Anteil für eine dicht bebaute Stadt in Norddeutschland nicht, heißt es bei Enercity: Der Süden hat mehr Sonnenstunden, und in ländlichen Gebieten stehen größere und effektivere Solaranlagen. Geht es nach den Grünen, dann hat Hannover aber noch Potenzial. „Wir brauchen dringend mehr Solarstrom in Hannover“, sagt Grünen-Oberbürgermeisterkandidat Belit Onay. Der ständig steigende Stromverbrauch sei mitverantwortlich dafür, dass Hannover seine Klimaziele verfehle.

Solaranlage in zehn Jahren amortisiert?

Im Umland der Großstadt sieht man viel mehr Solaranlagen auf den Dächern als in der Landeshauptstadt. „Man muss es eben einfach machen“, sagt zum Beispiel Susanne Scholz. Im Mai haben sie und ihr Mann Klaus sich auf ihr Langenhagener Haus eine Solarstromanlage setzen lassen. Gut 8000 Euro inklusive Montage, Wechselrichter und Verdrahtung habe alles gekostet, sagt die Erzieherin. Um bei der Investition Geld zu sparen und aus Platzgründen haben sie keinen Speicher eingebaut. Deshalb ziehen sie Strom aus dem Netz, wenn die Sonne nicht scheint, und wenn sie sehr stark scheint, geben sie Strom ab. Nach zehn Jahren habe sich die Anlage amortisiert, schätzt Ingenieur Gerd Pommerien, der ihnen die Technik installiert hat.

Besonders lukrativ mit E-Auto

Für die Scholzens ist die Anlage vor allem deshalb attraktiv, weil sie seit zwei Jahren ein Elektroauto fahren, einen Renault Zöe. Wenn sie ihn in Sonnenstunden aufladen, tanken sie sozusagen kostenlos. Susanne Scholz sagt, dass sie jetzt auch zum Beispiel Kochwäsche vor allem tagsüber wäscht – Stromkosten: null Euro. Auch für Haushalte mit Wärmepumpe oder anderen dauerhaften Stromverbrauchern lohne sich eine Solarstromanlage besonders, sagt Ingenieur Pommerien.

Solarkataster zeigt Flächen in Hannover

Die Stadt hatte 2011 unter dem ehemaligen Umweltdezernenten Hans Mönninghoff ein Solarkataster erstellen lassen, mit dem jeder Hauseigentümer prüfen konnte, ob sein Dach theoretisch für Solaranlagen geeignet ist. Damals wurde auch das Ziel ausgegeben, bis 2020 eine Million Quadratmeter Solarfläche im Stadtgebiet installiert zu haben. Davon ist man weit entfernt: Knapp 250.000 Quadratmeter Solarstromanlagen waren es beim letzten Jahreswechsel – wie viele solarthermische Anlagen für Heizungsunterstützung noch hinzukommen, wird derzeit nicht erfasst. Dass das Ziel nicht erreicht wurde, führt Stadtsprecher Dennis Dix vor allem darauf zurück, dass die Einspeisevergütung ab 2012 drastisch reduziert wurde. Für die Stadt selbst gebe es allerdings längst den Beschluss, auf eigenen Neubauten immer Solarstromanlagen zu installieren, auf dem Neubau des Verwaltungsbaus am Schützenplatz etwa.

Welche Flächen eignen sich für Solaranlagen? Das Solarkataster für Hannover zeigt es. Quelle: Solarkataster

„Zumindest vorbereiten“

Ob die Landes-Grünen im Landtag eine Mehrheit für den Vorschlag bekommen, eine Solarpflicht für Neubauten in die Bauordnung aufzunehmen, ist völlig offen – die Partei ist in der Opposition. Grünen-OB-Kandidat Onay formuliert seine Forderung denn auch etwas abgemildert. Zumindest müssten neue Häuser verpflichtend so ausgelegt werden, dass bereits Leerrohre vorhanden seien und die Statik für Solarstromanlagen ausreichte. Daran scheitere sonst später häufig die Installation einer Solaranlage.

Mehr Infos:

Die Forderung: Grüne wollen bei allen Neubauten Solardach zur Pflicht machen

Das Solarkataster für Hannover: hier klicken

Feuerwehr sieht keine Probleme Immer wieder hört man von Löscheinsätzen, bei denen die Feuerwehr Probleme mit Solaranlagen auf Hausdächern hat – schließlich stehen sie unter Strom. Bei der hannoverschen Berufsfeuerwehr allerdings hält Sprecher Michael Hintz „handwerklich korrekt und nach den anerkannten Regeln der Technik erbaute Fotovoltaikanlagen aus brandschutztechnischer Sicht für unbedenklich“. Die Feuerwehrleute seien dank Schulungen im Umgang mit der Technik vertraut. Zur Häufigkeit von Löscheinsätzen an Häusern mit Solaranlagen könne man nichts sagen, weil diese nicht gesondert erfasst würden.

Von Conrad von Meding