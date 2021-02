Langenhagen

„Zum Dienst im Pflegeheim weggetreten!“: Zwei Bundeswehrsoldaten versehen insgesamt drei Wochen lang ihren Dienst in der City Park Residenz in der Langenhagener Kernstadt. So lange sind die beiden in dem Pflegeheim stationiert, um Bewohner, Mitarbeiter und Besucher auf das Coronavirus zu testen.

Soldaten testen rund 90-mal am Tag

Ganz überraschend sei die neue Aufgabe für ihn nicht gekommen, erzählt Gefreiter Ruben Schramm, der Anfang Oktober seinen freiwilligen Wehrdienst angetreten hat. „In den Nachrichten war ja schon länger Thema, dass die Bundeswehr eingesetzt werden soll.“ Schramm ist sonst in Neustadt am Rübenberge stationiert. In der City Park Residenz ist er jetzt täglich von 8 bis 16 Uhr im Einsatz.

Einen Tag lang seien Schramm und sein Kamerad von den Heimmitarbeitern sorgfältig eingewiesen worden, teilt Christian Degener, Sprecher der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover, mit. Ihre ersten Tests machten die Soldaten unter Aufsicht, rund 90 werden es nun jeden Tag sein, berichtet Jan Behnen, Leiter des Pflegeheims. Getestet werden Bewohner, Mitarbeiter sowie Besucher. Schon am zweiten Tag fiel ein Test positiv aus, eine Mitarbeiterin hatte sich mit dem Coronavirus infiziert. Angst vor einer möglichen Ansteckung haben Schramm und sein Kamerad nicht. „Wir sind gut geschützt.“ Über der Uniform trägt der Gefreite einen Kittel, sein Gesicht schützt er mit einem Plastikvisier, eine FFP2-Maske gehört auch dazu.

Gefreiter Ruben Schramm testet Jan Behnen, Leiter der AWO-Pflegeeinrichtung in Langenhagen. Quelle: AWO

Zusätzliche Aufgaben in der Pandemie überlasten das Personal

„Ihre Arbeit ist eine tolle Entlastung“, sagt Behnen. Vier Mitarbeiter der Einrichtung hatten sich zuvor mit dem Testen abgewechselt. „Das bindet insgesamt eine volle Stelle bei uns.“ Die Herausforderung für die Mitarbeiter, die Pflegeheimbewohner vor dem Virus zu schützen, sei groß, berichtet Dirk von der Osten, Geschäftsführer der AWO Jugend- und Sozialdienste gGmbH als Trägerin des Pflegeheims. Da die Personaldecke im Pflegebereich ohnehin dünn sei, hätten die zusätzlichen Aufgaben durch die Corona-Pandemie schon zu einer Überlastung geführt. Die Tatsache, dass die Soldaten nicht immer medizinisch geschult sind, kompensiert die AWO selbst. „Die Leitungskräfte überwachen die qualifizierte Unterweisung in den Pflegeheimen, sodass anschließend richtig und gewissenhaft getestet wird und es eine tatsächliche Entlastung gibt.“

Bewohner und Mitarbeiter der City Park Residenz hätten den Bundeswehreinsatz in ihrem Haus zunächst nur interessiert zur Kenntnis genommen, teilt AWO-Sprecher Degener mit. Mittlerweile hätten die Fachkräfte die beiden Soldaten schon für ihre Arbeit gelobt. „Insgesamt werden sie als nett, höflich und zuvorkommend wahrgenommen“, berichtet Behnen. Sehr gut sei auch angekommen, dass die Soldaten keine Sekunde gezögert hätten, als sie bei ihrer Ankunft den vielen Schnee vor dem Pflegeheim sahen. „Sie haben Schnee geschippt, obwohl das nicht ihre Aufgabe war. Darüber haben sich alle gefreut.“

Von Frank Walter