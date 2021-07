Langenhagen

Endlich geht der Tanz wieder los: Der Rock-’n’-Roll- und Boogie-Woogie-Club Albatros bei Sparta Langenhagen bietet in den Sommerferien vom 4. bis zum 26. August jeweils am Mittwoch und Donnerstag ein vielfältiges und kostenloses Schnupperprogramm für Kinder ab sieben Jahren, Jugendliche und Erwachsene an.

Vermittelt werden tänzerische und turnerische Grundlagen sowie das Gefühl für Musik und Rhythmus. Wo die Schnupperkurse angeboten werden, erfahren die Interessierten mit der Anmeldung. Diese ist möglich bei Michael Höhne unter der Telefonnummer (0171) 3248021 sowie per E-Mail an michael.hoehne@ymail.com. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich.

Von Sven Warnecke