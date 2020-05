Hannover

Auf der Autobahn 2 hat sich am Sonnabendmorgen in Höhe Langenhagen ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. Nach ersten Informationen der Polizei waren fünf Fahrzeuge beteiligt, eine Person wurde leicht verletzt. Die Autobahn wurde in Richtung Berlin gesperrt, seit 9.10 Uhr rollt der Verkehr wieder.

Nach ersten Informationen der Polizei war gegen kurz nach 8 Uhr ein Fahrzeug liegengeblieben, kurz darauf kam es zu einem Folgeunfall.

Nähere Informationen liegen noch nicht vor.

Von RND/frs