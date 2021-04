Langenhagen

Was lange währt, wird endlich gut: Etwa zwei Jahre hat es gedauert, bis die Stadt Langenhagen auf dem Spielplatz Söseweg das erste öffentliche Rollstuhlkarussell baut. Die Kosten betragen – inklusive der behindertengerechten Umgestaltung des Areals – stolze 75.000 Euro. Die vorbereitenden Arbeiten haben jetzt begonnen, die Freigabe ist voraussichtlich für Anfang Juni terminiert.

Nach Auskunft von Rathaussprecherin Juliane Stahl ist das Karussell das erste Geräte, das die Stadt Langenhagen auf einer öffentlichen Fläche errichten wird. Zudem vergrößert die Kommune parallel das gesamte Spielareal bis an den Graneweg. Zusätzlich werden die Wege neu angelegt und der Bereich rund um den Sandplatz für Rollstuhlfahrer entsprechend umgebaut.

So sieht ein Rollstuhl-Karussell aus. Quelle: privat

Inklusionsgedanken umsetzen

„Das neue Spielgerät soll Anfang Mai geliefert werden“, stellt Stahl in Aussicht. Sobald das notwendige Fundament ausgehärtet sei, könne der Spielplatz vermutlich Anfang Juni freigegeben werden. „Es ist toll, dass die inklusive Umgestaltung des Spielplatzes Söseweg in die Endphase geht“, kommentiert das Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer.

Der Rat der Stadt hatte vor gut zwei Jahren beschlossen, inklusive Spielgeräte anzuschaffen. „Allerdings gibt es bei deren Aufstellung noch mehr zu beachten, als das schon bei normalen Spielgeräten der Fall ist“, gibt die Rathaussprecherin zu bedenken. Damit begründet sie auch die relativ lange Zeitspanne, die sich zwischen dem politischen Antrag samt Beschluss sowie dem tatsächlichen Bau hingezogen hat. „Ich freue mich, dass wir damit einen weiteren positiven Beitrag für die Umsetzung des Inklusionsgedankens in Langenhagen leisten können“, sagt Heuer.

Im Bereich der Kletternetz-Pyramide ist der alte Fallschutz bereits entfernt worden. Er wird im Zuge des inklusiven Umbaus mit Holzhäcksel ersetzt. Quelle: Stadt Langenhagen

Stadt verschweigt Initiator der Aktion in Gänze

Was der Bürgermeister indes nicht sagt, ist die Tatsache, dass das Langenhagener Ratsmitglied Andreas Eilers von der WAL den Anstoß für diese Investition gegeben hatte, den der Rat dann einmütig mitgetragen hatte. Die Idee hatte er aus Hamburg mitgebracht.

Er sei froh, dass dieser Beschluss der Politik nun endlich umgesetzt wird, sagte der Ratsherr jetzt auf Anfrage. Was ihn indes ärgert, ist die Tatsache, dass sich die Stadtverwaltung mit dem Bau brüstet, als wäre es ihre eigene Idee gewesen. Zudem sei sein Antrag bisher auch nur zur Hälfte umgesetzt worden.

Parallel zu dem Karussell hatte er nämlich auch Rollstuhlschaukeln für Spielplätze in Langenhagen gefordert. Diese Geräte seien seinen Angaben zufolge bisher aus Sicherheitsgründen von der Stadtverwaltung abgelehnt worden. Dazu kündigt Eilers kurzfristig einen weiteren Antrag an, denn in anderen Kommunen seien diese durchaus üblich, argumentiert er.

Auf dem Spielplatz Söseweg haben die Vorbereitungen für den inklusiven Umbau begonnen. Quelle: Stadt Langenhagen

Eilers: Inklusion berücksichtigt werden

Mehr noch: „Wer die Inklusion ernst nimmt, der wird auch bei der fortlaufend notwendigen Sanierung von Spielplätzen, so wie es die Prioritätenliste in Langenhagen vorsieht, diese behindertengerecht umbauen“, sagt Eilers. Auch dafür kündigt er an, einen Antrag an die politischen Vertreter und die Stadtverwaltung zu stellen.

Eilers wundert sich aber auch, dass die Stadt nunmehr zwei Jahre gebraucht hat, um einen Standort für das Karussell in Langenhagen zu finden, um speziell jungen Menschen mit Handicap einen Raum zu schaffen, um spielen zu können.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Derweil lobt die Stadt nun die neue Attraktion am Söseweg, die aufgrund der zentralen Lage gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden könne. Deshalb favorisierte die Verwaltung diesen Standort für das neue inklusive Spielangebot. Der zunächst ins Auge gefasste Platz im Eichenpark wurde indes verworfen.

Von Sven Warnecke