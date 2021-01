Langenhagen

Die Arbeiten in der neuen Sporthalle an der Konrad-Adenauer-Straße in Langenhagen sind nahezu abgeschlossen. Zwei Monate früher als ursprünglich geplant kann die circa 14 Millionen Euro teure Investition nun an die Schulen und Vereine übergeben werden. Dafür hat die Stadtverwaltung den Sonnabend, 30. Januar, ins Auge gefasst. „Doch aufgrund der aktuellen Corona-Verhaltensauflage ist eine Feier weder im großen noch im kleinen Kreis möglich“, teilt dazu Stadtsprecherin Juliane Stahl mit.

Stadtverwaltung findet alternativen Weg

Aus diesem Grund hat die Verwaltung einen alternativen Weg gesucht – und gefunden, um die Sporthalle dem Anlass und den Investitionen halbwegs entsprechend in Betrieb nehmen zu können. Und der Countdown dazu läuft. Sichtbar wird das auf der Themenseite www.langenhagen.de im Internet.

„Für uns kam es nicht in Frage, den Betrieb der neuen Sporthalle einfach so sang- und klanglos beginnen zu lassen“, betont der Erste Stadtrat Carsten Hettwer. Er und der für das Projekt verantwortliche Dirk Oetjens aus der Langenhagener Abteilung Hochbau haben sich deshalb eine besondere Aktion zur Eröffnung überlegt. Gemeinsam mit den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes, den Leitungen der IGS Langenhagen und des Gymnasiums sowie Vertretern des Bauunternehmern MBN wird das Gebäude den Interessierten digital zugänglich gemacht. Die Zuschauer dürfen gespannt sein.

Von Sven Warnecke