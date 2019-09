Langenhagen

Am Sonntag, 29. September, feiern Kinder und Erwachsene der St.-Paulus-Kirchengemeinde das Erntedankfest mit einem Familiengottesdienst. Dieser beginnt um 11 Uhr in der Kirche an der Hindenburgstraße 85. Die Kirchenmaus Karoline bekommt dann Besuch von Maus Frederick, die ihre Geschichte erzählt. Dazu präsentieren Kinder mit dem Team der Kinderkirche ein Theaterstück. Die Kirche wird mit Erntegaben geschmückt. Wer möchte, darf etwas für den Gabentisch mitbringen. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es ein gemeinsames Mittagessen für alle Besucher.

Von Julia Gödde-Polley