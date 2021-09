Langenhagen

In Kürze beginnen die Herbstferien. Die Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur der Stadt Langenhagen hat daher wieder einen Flyer mit Freizeitangeboten für die Zeit von Montag, 18. Oktober, bis Freitag, 29. Oktober, erstellt.

Wer an den Veranstaltungen teilnehmen möchte, muss sich aber sputen. Die Anmeldungen beginnen bereits am Montag, 27. September, im Haus der Jugend am Langenforther Platz 1. Das Anmeldebüro ist montags von 7.30 bis 18 Uhr, dienstags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

Flyer werden in allen Schulen verteilt

Es ist auch möglich, per E-Mail an kiju@langenhagen.de sowie unter Telefon (0511) 73079950 Plätze zu reservieren. Dazu werden Name und Alter des Kindes sowie eine Telefonnummer benötigt. An dem Ferienangebot können nur Schulkinder aus Langenhagen und den Ortsteilen teilnehmen. Zusätzlich zu den eigenen Kindern dürfen maximal zwei weitere Kinder angemeldet werden. Eine Bezahlung mit EC-Karte ist möglich.

Nähere Einzelheiten zu den verschiedenen Angeboten mit Zeit-, Alters- und Preisangaben sowie die geltenden Corona-Regeln können dem Flyer entnommen werden, der in allen Langenhagener Grundschulen, Verwaltungsstellen, im Rathaus, in der Bücherei und im Haus der Jugend ausgelegt wird. Die Besucher der weiterführenden Schulen erhalten den Flyer online über das Programm Iserv. Wer immer aktuell über die Angebote informiert sein möchte, kann sich auf der Homepage www.kiju-langenhagen.de zu einem Newsletter anmelden.

Telefonische Auskünfte erteilen die Mitarbeiter der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur unter Telefon (0511) 73079950.

Von Sven Warnecke