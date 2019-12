Kaltenweide

Sie sind zwar schön anzuschauen, gelten aber als Schmarotzer: Misteln. Sie breiten sich vielerorts in Bäumen aus und entziehen ihren sogenannten Wirtspflanzen Wasser und Nährstoffe. Da sich verschiedene Vogelarten von den weißen Beeren ernähren, sorgen sie für das Verteilen der klebrigen Samen und damit für das Ausbreiten der Mistelbestände.

Es existieren zahlreiche Legenden und Mythen über diese geheimnisvolle Pflanze. So wurden der Mistel verschiedene Fähigkeiten nachgesagt und sie galt als heilig. Im Mittelalter gehörte sie zu den wichtigsten Heilmitteln.

„Entgegen der weit verbreiteten Meinung sind Misteln nicht geschützt“, teilt am Freitag Langenhagens Stadtsprecherin Juliane Stahl mit. Da sich diese Pflanze nun stark an Ahornbäumen an der Clara-Schumann-Straße in Kaltenweide breitgemacht haben, rückt ein Arbeitstrupp des Betriebshofes dort an. „Um diese Bäume zu erhalten, schneidet die Stadt die Misteln am Dienstag, 10. Dezember, raus“, so Stahl weiter. Die Stadtbeschäftigten lassen die Zweige anschließend an der Straße liegen. Wer Interesse an Advents- und Weihnachtsschmuck hat, darf sich einen Zweig dort kostenlos abholen.

Von Sven Warnecke