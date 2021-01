Langenhagen/Godshorn

Die Wertstoffinsel am ehemaligen Hallenfreibad in Godshorn wird regelmäßig als Mülldeponie missbraucht, gleiches gilt etwa für den Platz an der Klusriede in Langenhagen. Ein stetiges Ärgernis – nicht nur für Anlieger. Nun hatte die Stadt Langenhagen jüngst Umweltsündern eine Falle gestellt. Die Folge waren 40 Anzeigen und 100 mündliche Verwarnungen.

Doch dieser Aufwand macht sich mit Blick auf die personellen Bemühungen nur optisch bezahlt, nicht monetär. Wie Boris Ehrhardt als Leiter der Abteilung Sicherheit und Ordnung im Langenhagener Rathaus auf Anfrage betont, bewegten sich die jüngst in Godshorn zur Anzeige gebrachten Bußgeldverfahren angesichts der Vergehen jeweils im drei- bis vierstelligen Euro-Bereich. Doch davon habe die Stadt keinen finanziellen Vorteil. Das Geld bleibe bei der Region Hannover als ahndende Ordnungsbehörde.

Bürgermeister setzt Aktion „saubere Stadt“ fort

Ungeachtet dieser Tatsache hat Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer nun mit Andrea Sandt ein weiteres Mitglied im „Mobilen Einsatzteam Müll“ – kurz MEM – vorgestellt. Der Verwaltungschef hatte bereits zum Amtsantritt die Aktion „saubere Stadt“ ins Leben gerufen. Er nutzte diesen Termin, um Kritikern entgegenzutreten, die behaupteten, die Verwaltung tue nichts gegen den Unrat im Stadtgebiet. „Das stimmt nicht“, betont Heuer. Vielmehr liege ihm das am Herzen, unterstrich Heuer nun bei der Vorstellung der 48-jährigen Sandt, die künftig schwerpunktmäßig mit „Josie“ unterwegs sein wird.

Mit „Josie“ ist ein elektrisch unterstütztes Lasten-Fahrrad gemeint, für das die Stadt 8000 Euro ausgegeben hat. Das sei durchaus praktisch, wie der Bürgermeister betonte. Damit könne die Stadt wesentlich flexibler und schneller auf Müll-Meldungen via Mängelmelder reagieren, meint Heuer. Zumal parallel die neue Kollegin auf dem Dreirad viel leichter mit Bürgern ins Gespräch kommen könne.

Neue Stadtmitarbeiterin steht auch für Fragen parat

„Wir denken da an Einsatzgebiete wie beispielsweise unsere Parkanlagen oder Fußgängerbereiche, die mit den größeren Müllfahrzeugen schwer zugänglich sind“, beschrieb der Verwaltungschef das Einsatzgebiet von Sandt und „Josie“. Mit diesem neuen Müllsammel-Mobil würde „aktiv auch gegen kleinere illegale Müllablagerungen“ vorgegangen. „Für ein sauberes Langenhagen“, betont Heuer. Sie würde quasi im Vorbeifahren auch direkt Unrat aus den Blumenrabatten klauben.

Sandt erweitert seit Mitte Oktober 2020 das „Mobile Einsatzteam Müll“ der Stadt. Ihrem fahrbaren Untersatz hat sie selbst den liebevollen Namen „Josie“ verpasst. Sie sei nach eigenen Angaben auf den direkten Kontakt mit Bürgern gespannt. Und sie freue sich, wenn sie angesprochen werde und Fragen beantworten könne. Dabei gehe es ihr und der Stadtverwaltung darum, die Bürger für die Kommune und deren Umwelt zu sensibilisieren. Der Fach-Koordinator in der Abteilung Sicherheit und Ordnung, Markus Villwock, bezeichnet das auch als zusätzlichen Service für die Langenhagener.

Mängelmelder verzeichnet bis zu 30 Hinweise auf Müll pro Woche

Ein Tag nach Weihnachten: Bei dem permanent vermüllten Platz an der Klusriede. fehlt ebenfalls die soziale Kontrolle. Eine Flutlicht-Anlage wird es indes dort wohl nicht geben. Quelle: Sven Warnecke

Und die Aufklärung scheint auch mehr als nötig zu sein: Bis zu 30 Meldungen über Müll im Stadtgebiet und illegal entsorgten Unrat an Wertstoffinseln kommen jede Woche über den Mängelmelder bei der Stadtverwaltung an. Bisher hat das Team versucht, auf diese Meldungen von illegalem Müll innerhalb von 72 Stunden zu reagieren, sagt der Bürgermeister. „Meist waren das große Mengen, die mit dem Pritschenwagen abtransportiert werden mussten“, sagt Ehrhardt. Mit Sandt und ihrem Pedelec, deren Kasten knapp einen halben Kubikmeter fasst, wolle die Verwaltung nun proaktiv arbeiten. „Die Kollegin wird während der Arbeitszeit vor allem auf den Hauptachsen Langenhagens unterwegs sein und beständig Müll sammeln und Aufklärungsarbeit leisten.“

Aktiv ist die Stadt auch an der Wertstoffinsel am ehemaligen Hallenfreibad in Godshorn geworden. Dort wurde nun eine Flutlicht-Anlage installiert, damit sich die Müllsünder im Dunklen nicht in vermeintlicher Sicherheit wiegen.

Eine neu installierte Flutlicht-Anlage an der Berliner Allee in Godshorn soll Müllsünder abschrecken. Quelle: Sven Warnecke

In den ersten Wochen deutete sich auch eine Besserung an – wie Ortsbürgermeisterin Ute Biehlmann-Sprung auf Anfrage berichtete. Zudem habe die „jüngst eingeführte Beleuchtung“ nach Kenntnisstand des Rathauses nicht dazu geführt, dass die illegale Müllentsorgung in andere Bereiche in der Umgebung zugenommen hätte, ergänzt Stadtsprecherin Inga Sievert.

Flutlichtanlage in Godshorn soll Müllsünder abschrecken

„Wie sich die Situation zukünftig entwickelt, bleibt abzuwarten“, betonte die Sprecherin. Für aussagekräftige Prognosen sei es noch zu früh. „Wir gehen allerdings nicht davon aus, dass der Effekt auf potenzielle Müllsünder der gleiche wäre, wie der einer Videoüberwachung.“ Zwar würde so nichts aufgezeichnet, was eine Nachverfolgung zuließe. Sie erinnert dabei aber auch an die datenschutzrechtliche Komponente. Immer wieder warnen Juristen deshalb vor diesem Schritt. Gleichwohl diene die Flutlicht-Anlage durchaus der Abschreckung. „So ist der Bereich lediglich ausgeleuchtet und man kann gegebenenfalls sogar besser sehen, ob noch jemand weiteres zugegen ist, der den Missbrauch beobachtet.“

Allerdings hilft das nicht immer, wie Biehlmann-Sprung zu berichten weiß. Zunächst hatten Unbekannte trotz Flutlicht in Godshorn nicht nur reichlich Unrat abgeladen, andere wiederum hatten randaliert und die dort stehenden Container demoliert.

Trotz Flutlicht: Unbekannte haben an der Berliner Allee den Wertstoffsammelplatz nicht nur vollgemüllt, sondern auch randaliert. Quelle: privat

Die Ortsbürgermeisterin kündigt aber an, dort ebenfalls regelmäßig – aber zu unterschiedlichen Uhrzeiten – bei Spaziergängen nach dem Rechten zu schauen. Genau das plant auch das „Mobile Einsatzteam Müll“ der Stadt.

Von Sven Warnecke