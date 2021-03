Langenhagen

Zum sechsten Mal beteiligt sich die Stadt Langenhagen in diesem Jahr an den Internationalen Wochen gegen Rassismus (15. bis 28. März) – diesmal mit einer auffälligen Plakataktion.

Im Zentrum steht die Frage „Woher kommst du?“, die Menschen mit Migrationshintergrund schon oft gehört haben. Zwei Monate lang sind nun 175 Plakate in der Kernstadt und den Ortsteilen zu sehen. Sie zeigen acht Personen, die auf die Frage „Woher kommst du?“ Antworten geben wie „Vom Bäcker!“, „Von der Arbeit!“ oder „Vom Einkaufen!“. Über dem Foto ist der Langenhagen-Schriftzug zu sehen sowie der Slogan „Meine Stadt“ – auf Deutsch sowie in der jeweiligen Muttersprache der abgebildeten Person: Russisch, Griechisch, Philippinisch, Polnisch, Somali, Französisch, Arabisch oder Türkisch.

„Dann fühle ich mich ausgegrenzt“

Zu den Personen auf den Plakaten gehört auch Hamidou Bouba. Oft genug hat er im Alltag diese Frage gehört: „Woher kommst du?“. Dabei lebe er schon seit 1986 in Deutschland und seit 1992 in Langenhagen, sagt der stellvertretende Vorsitzende des Integrationsbeirats Langenhagen.

Ein Plakat, das Amin mit seiner Mutter Yasmin zeigt, hängt direkt vor dem Langenhagener Rathaus. Quelle: Sebastian Stein

Bouba, der aus Kamerun stammt, ist dreifacher Familienvater und fühlt sich nach eigenen Angaben in Langenhagen heimisch. Zwar finde er es prinzipiell gut und sehe keine böse Absicht darin, wenn man ihn auf seine Herkunft anspreche, was immer noch besser sei, als aus der Kommunikation ausgeschlossen zu werden. „Aber wenn ich nach 30 Jahren noch immer diese Frage höre, fühle ich mich ausgegrenzt. Ich sage dann immer, dass ich aus dem Quartier in Wiesenau komme und ein echter Langenhagener bin.“

Bouba und die anderen auf den Plakaten abgebildeten Menschen berichten davon, dass ihnen diese Fragen wehtun. „Wenn man sie immer und immer wieder hört, dann macht das mit einem Menschen etwas“, sagt Justyna Scharlé. Sie ist die Integrationsbeauftragte der Stadt Langenhagen, die das Projekt initiiert hat. Die provokante Frage, die nun auf den Plakaten zu lesen ist und die den Betroffenen in der Regel sogar noch vor der Frage nach dem Namen gestellt wird, solle zum Nachdenken anregen und für einen Perspektivwechsel sorgen, betont Scharlé. Die Stadtverwaltung ließ die Bilder von einem professionellen Fotografen anfertigen. Die Fotos entstanden an verschiedenen Plätzen in Langenhagen.

Podiumsdiskussion mit Experten am 25. März

Während der Internationalen Wochen gegen Rassismus gibt es neben der Plakataktion noch eine Podiumsdiskussion – die ursprünglich im Theatersaal vorgesehen war. Wegen der Corona-Pandemie wird sie nun aber digital am Donnerstag, 25. März, um 18 Uhr angeboten. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Anmeldung müssen Interessierte bis 23. März per E-Mail an ibr-langenhagen@gmx.de richten. Als Experte wird Lam Chau vom Niedersächsischen Integrationsrat an der Diskussion teilnehmen. Außerdem stehen als Gesprächspartner Bouba sowie Diar Sarkan und Yasmin Hussain Ali, beide ebenfalls Mitglieder des Integrationsbeirats Langenhagen, parat.

Von Stephan Hartung