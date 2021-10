Stadt Langenhagen macht muslimische Bestattungen möglich

Langenhagen

Ab sofort können Menschen muslimischen Glaubens ihre Verstorbenen in Langenhagen gemäß der eigenen Bestattungskultur beerdigen lassen. Die Stadt Langenhagen hat im westlichen Erweiterungsteil des stadtweit größten Friedhofs Grenzheide ein muslimisches Grabfeld eingerichtet. Es umfasst circa 200 Grabstellen, die nach Mekka ausgerichtet sind. Auch Bestattungen nur in Leichentüchern sind dort möglich.

Ruhezeit beträgt 20 Jahre

Das etwa 2000 Quadratmeter große Areal befindet sich auf einer Fläche, auf der seit Bestehen des Friedhofs keine Beerdigungen vorgenommen wurden. Damit trägt die Stadt der Tatsache Rechnung, dass muslimische Bestattungen nur in bis dato „unberührter Erde“ erfolgen dürfen. Wie überall auf dem Friedhof Grenzheide beträgt die Ruhezeit auch im muslimischen Grabfeld 20 Jahre. Eine lebenslange Ruhezeit gibt es in diesem Sinne nicht. Jedoch können die Gräber, wie auch die Wahlgräber in anderen Grabfeldern, wiederholt verlängert werden.

Möglich wurde das neue Angebot durch die vom Rat beschlossene und zum 1. August 2021 in Kraft getretene neue Friedhofssatzung. Darin wurde die Möglichkeit der Tuchbestattung aufgenommen. „Und es bedurfte von der Region Hannover eine Ausnahmegenehmigung, damit auf dieser Fläche die im niedersächsischen Bestattungsgesetz verankerte Sargpflicht ausgesetzt wird“, erläutert Stadtsprecherin Juliane Stahl. Vertreterinnen und Vertreter des Integrationsbeirats der Stadt Langenhagen hätten in dem Prozess beratend an den Gesprächen teilgenommen

Pläne für ein muslimisches Grabfeld gibt es schon lange

Auf Initiative einer muslimischen Gemeinde hatte es schon vor Jahren ein Treffen gegeben mit dem Ziel, ein muslimisches Grabfeldes in Langenhagen zu schaffen. Unter anderem aufgrund dieses Wunsches war bereits 2008 bei der geplanten Erweiterung des Friedhofes Grenzheide – des größten der vier städtischen Friedhöfe – ein muslimisches Grabfeld vorgesehen worden.

Viele Familien mit muslimischen Wurzeln hätten ihre Verstorbenen bislang in ihrem jeweiligen Heimatland beerdigen lassen, erläutert die Stadtsprecherin. Die islamischen Bestattungsrituale und die einzelnen Vorschriften zu erfüllen, sei für Muslime eine Verpflichtung, die ihnen durch das islamische Recht vorgeschrieben sei. „Die Zahl der Bestattungsangebote, die der islamischen Bestattungskultur entsprechen, nimmt kontinuierlich zu“, so Stahl.

„Wir kommen von der Erde, wir gehen zurück zur Erde“

Den wachsenden Bedarf als Grund für das wachsende Angebot bestätigt der hannoversche Bestatter Yasin Türkyilmaz, der als Vertreter der Schura – des Landesverbands der Muslime in Niedersachsen – an den Gesprächen über ein muslimisches Gräberfeld in Langenhagen teilgenommen hatte. Die Zunahme muslimischer Bestattungen in Deutschland erklärt er damit, dass mittlerweile Menschen der zweiten und dritten Generation versterben, die Deutschland und eben nicht das Land ihrer Vorfahren als Heimat empfinden. Allein sein Institut zähle pro Jahr etwa 300 muslimische Beerdigungen, und es sei nicht das einzige in der Region Hannover, berichtet Türkyilmaz.

Yasin Türkyilmaz (Vertreter der Schura in Bestattungsfragen, von links), Karin Heuer (städtische Friedhofsverwaltung), Hamidou Bouba (stellvertretender Vorsitzender des Integrationsbeirates der Stadt Langenhagen) und Justina Scharlé (Integrationsbeauftragte der Stadt Langenhagen) klären vor Ort auf dem Friedhof Grenzheide letzte offene Fragen. Quelle: Juliane Stahl (Stadt Langenhagen)

Unterschiede zur deutschen Bestattungskultur gibt es einige, wie Türkyilmaz erläutert. So erlaube der Islam zum Beispiel keine Einäscherungen. „Wir kommen von der Erde, wir gehen zurück zur Erde.“ Die Verstorbenen würden gewaschen und in ein Leichentuch gelegt. Die Überführung bis zur Grabstelle erfolge im Sarg, die Beisetzung selbst dann aber nur im weißen Leichentuch. Je nachdem, wie die Angehörigen dies wünschten, werde das Totengebet durch den Imam im Bestattungshaus des Beerdigungsinstituts, in der Moschee oder aber direkt am Grab gesprochen, was meist der Fall sei.

Oft kommt der Halbmond auf den Grabstein

Die Anforderung, dass Verstorbene möglichst innerhalb von 24 Stunden nach ihrem Tod beizusetzen seien, sei in Deutschland schwierig umzusetzen. Deshalb erfolge die Beerdigung „schnellstmöglich“, wie Tükyilmaz sagt. Nach der Beerdigung werde das Grab zunächst mit einem Namensschild kenntlich gemacht. Habe sich der Boden einige Monate später gesetzt, werde eine Grabplatte mit Namen und Daten aufgestellt – je nach Wunsch der Familie entweder in einer schlichten Variante oder mit islamischer Symbolik. „Oft wird der Halbmond verwendet, seltener auch ein Minarett“, erläutert Türkyilmaz.

Langenhagen ist nicht der erste Ort in der Region Hannover mit einem muslimischen Grabfeld. Gerade erst hatte die Stiftskirchengemeinde Wunstorf ein solches geschaffen. Schon viel länger, nämlich seit 1989, können Muslime ihre Toten nach ihren Ritualen und Traditionen auf dem Stadtfriedhof Hannover-Stöcken beisetzen.

Von Frank Walter