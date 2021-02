Langenhagen

Im Stadtpark werden demnächst die Kettensägen den Ton angeben. Zur Sicherheit der Spaziergänger muss die Stadt Langenhagen dort einige Bäume fällen lassen. Darauf weist Rathaussprecherin Juliane Stahl hin.

„Infolge der Dürrejahre sind einige Birken, Ahornbäume und Kiefern nicht mehr standsicher“, berichtet sie weiter. Stahl spricht von etwa 30 Bäumen, die bis Ende Februar weichen müssen. Ihnen hatten die trockenen Sommer arg zugesetzt, sodass sie geschwächt sind. „Dadurch sind sie anfällig für verschiedene Krankheiten oder den Befall von Schädlingen.“ Sukzessive würden die Bäume meist vollständig absterben. „Zum Schutz der Besucherinnen und Besucher des Stadtparks lässt die Stadt sie deshalb aus dem Bestand entfernen“, betont die Rathaussprecherin.

Stadt setzt auf natürliche Verjüngung

Ersatz werde indes nicht gepflanzt, da sich die nun zu fällenden Bäumen in Gebieten befänden, in deren die Gehölze bereits jetzt sehr eng beieinander stünden. Teilweise sei dort auch eine natürliche Verjüngung möglich. Das bedeutet: Die noch stehenden Bäume samen aus und sorgen so für einen entsprechenden Nachwuchs.

Besonders die Birken im Stadtpark seien von den Auswirkungen der Dürre betroffen. Der Zustand der Bäume habe sich dort vielerorts verschlechtert, berichtet Stahl. Bereits im vergangenen Jahr seien sie durch braune Blätter und vorzeitigen Laubfall, lichte Kronen sowie vermehrte Totholzbildung aufgefallen.

Bäume leiden wegen der trockenen Jahre

Die Trockenheit hat auch der eigentlich robusten Kiefer im Stadtpark arg zugesetzt. Der Baum soll aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Quelle: Stadt Langenhagen

„Auch Kiefern sind durch Trockenstress geschwächt und können sich dadurch nicht mehr ausreichend vor Schädlingen schützen“, berichtet Stahl. Die Folge sei ein Befall mit Schädlingen, wie etwa dem Borken- und Kiefernprachtkäfern. Das führe ebenfalls in kurzer Zeit zum Absterben der Kiefern.

Dasselbe Schicksal ereile einige junge Ahornbäume. „In Teilen wurde an diesen eine durch einen Pilz verursachte Krankheit festgestellt“, berichtet die Stadtsprecherin von Untersuchungen ihrer Kollegen aus der Fachabteilung. Das Besondere an diesem Pilz: „Seine Sporen, die beim Zersägen der Stämme freigesetzt werden, können sich für Personen in unmittelbarer Nähe der Arbeiten gesundheitsschädlich auswirken.“ Daher würden die Mitarbeiter der beauftragten Firma entsprechende Schutzausrüstung tragen und die zersägten Stämme schnellstmöglich aus dem Bestand entfernen. Der jeweilige Arbeitsbereich werde abgesperrt. Für Spaziergänger sowie Anwohner bestehe aber keine Gefahr.

Auf die fortlaufenden klimatischen Veränderungen hat zwischenzeitlich auch die Stadt Langenhagen reagiert. Dort, wo Bäume nachgepflanzt werden, werden Sorten ausgewählt, die mit Trockenheit und Wärme besser zurechtkommen. „Um auch künftig funktionelles Stadtgrün zu erhalten beziehungsweise zu ermöglichen“, begründet das Rathaussprecherin Stahl. Zudem würden die Bäume regelmäßig auf ihre Verkehrssicherheit und ihren Zustand kontrolliert und entsprechend gepflegt.

Von Sven Warnecke