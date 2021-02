Langenhagen

Wie bringt man Nicht-Deutschsprachigen etwa die Regeln der Corona-Verordnung näher? Und wie erfahren sie darüber, wann sie mit dem Impfen an der Reihe sind? Diese und andere Fragen hat sich die Stadt Langenhagen gestellt und will nun mit einer Umfrage herausfinden, wie und wo sie besser informieren kann. Über drei Monate bis zum 30. April läuft die Befragung in Papierform und auf der Website der Stadt Langenhagen.

Umfrage läuft in zwölf verschiedenen Sprachen

Die Idee dazu ist im Integrationsbereich entstanden. Sie hätten sich Gedanken darüber gemacht, wie sie zukünftig Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen, die die deutsche Sprache erst lernen, besser erreichen können, um sie bei der Integration zu unterstützen, sagt Langenhagens Integrationsbeauftragte Justyna Scharlé. 2000 Briefe hat die Stadt dazu per Zufallsgenerator verschickt – 1000 davon an deutsche Staatsbürger und 1000 an Personen mit einem Ausländerstatus. Die Umfrage kann in zwölf verschiedenen Sprachen und Dialekten ausgefüllt werden.

Die Umfrage dauert etwa fünf bis zehn Minuten und ist auch online auf der Seite der Stadt Langenhagen unter www.langenhagen.de/umfrage-online zu finden. Wer die Umfrage lieber in Papierform ausfüllen möchte, findet die Formulare auch im Rathaus zum Mitnehmen im Eingangsbereich oder als Download auf der Website.

8500 Menschen mit Ausländerstatus in Langenhagen

Wie relevant das Thema ist, zeigen die bloßen Zahlen. Mehr als 8500 Menschen mit Ausländerstatus leben nach Angaben der Stadt derzeit in Langenhagen. „Wir hoffen, detaillierte Informationen zu bekommen, ob es da Besonderheiten gibt“, sagt Scharlé. Ende Juli soll die Auswertung fertig sein. Die Ergebnisse will die Stadt dann auch etwa mit Verbänden oder Vereinen teilen.

Zielgruppe sind jedoch nicht nur Menschen, die der deutschen Sprache noch nicht mächtig sind. Auch die Barrierefreiheit will die Stadtverwaltung zukünftig verbessern. Dazu gibt es auf der Homepage etwa bereits die Möglichkeit, sich Texte vorlesen zu lassen. „Gute und barrierefreie Information ist ein zentrales Anliegen von Inklusion“, sagt dazu die zuständige Inklusionsbeauftragte der Stadt, Sabine Hettinger. Hier sei etwa an die Beschilderung zur Maskenpflicht über Piktogramme zu denken oder auch an die einfache Sprache zur Übersetzung komplexer Verordnungen.

Von Sebastian Stein