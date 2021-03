Langenhagen

Die Stadt Langenhagen will mit einem Modellprojekt die Kitas im Stadtgebiet wieder öffnen. Dazu hat die Verwaltung nach Angaben von Bürgermeister Mirko Heuer (CDU) ein Konzept vorbereitet. Demnach könnten die Kitas öffnen, wenn alle Erzieherinnen und Erzieher zunächst geimpft sind und dann alle Kinder täglich vor Ort mit einem Schnelltest getestet werden.

Die Stadt kann dieses Vorgehen allerdings nicht alleine entscheiden – denn dazu gibt es bislang keine Möglichkeiten in der Corona-Landesverordnung. Und Modellprojekte waren bislang eher für den Einzelhandel angedacht.

Rat wendet sich mit Resolution an Landesregierung

Der Rat der Stadt Langenhagen hat deshalb am Mittwochabend eine Resolution verabschiedet, die sich an die Landesregierung richtet. Ziel des von der CDU initiierten Antrags: Das Land Niedersachsen soll die Kitas mit speziellen Vorkehrungen wieder öffnen. Derzeit halten die Einrichtungen nur einen Notbetrieb mit maximal 50 Prozent Auslastung aufrecht.

In dem Beschluss heißt es deshalb: „Ziel muss es sein, die Anforderungen an ein Hygiene- und Sicherheitskonzept zu definieren, mit dem zumindest ein eingeschränkter Regelbetrieb der Kindertageseinrichtungen in der Stadt Langenhagen auch bei regionalen Inzidenzwerten über 100 zugelassen werden kann.“ Ein Weg dahin könne etwa ein Modellprojekt unter Nutzung eines konsequenten Testregimes mit umfassender Kontaktverfolgung in Kombination mit vollständiger Impfung der Beschäftigten sein.

Stadt will auf kinderfreundliche Lolli-Tests setzen

Und genau jenes Modellprojekt hat die Stadt Langenhagen laut Bürgermeister Heuer schon in der Schublade. Der genaue Ablauf sei noch nicht mit den Behörden abgesprochen. Die Stadt sei aber startklar, sobald sie die Erlaubnis des Landes habe. Nach Vorstellung der Verwaltung sollten Kinder dann vor dem Eintritt in die Kita durch vorher geschulte Mitarbeiter mit Schnelltests getestet werden.

Die Stadt Langenhagen möchte in den Kitas wieder für etwas mehr Normalität sorgen. Quelle: Monika Skolimowska/dpa (Symbolbild)

Die Erzieherinnen und Erzieher in Langenhagen testen sich derzeit auch schon selbst. Zu Anfang könnten Spucktests zum Einsatz kommen. Weil das Testen von kleinen Kindern allerdings nicht so einfach ist, will die Stadt hier künftig auf sogenannte kinderfreundliche Lolli-Tests setzen, bei denen die Getesteten ein Stäbchen über gewisse Zeit nur im Mund behalten müssen. Diese stehen bislang aber noch nicht zur Verfügung.

Impfungen der Erzieherinnen und Erzieher haben begonnen

Mit den Impfungen der Erzieherinnen und Erzieher hat die Stadt mittlerweile begonnen. Die Beschäftigten der kommunalen und freien Kitas in Langenhagen – insgesamt gibt es 43 Kinderbetreuungseinrichtungen in der Stadt, 29 davon in privater Trägerschaft – bekommen am heutigen Freitag, 26. März, sowie am 30. März und 1. April Besuch von einem mobilen Impfteam der Region Hannover. „Diese schnellen Termine wurden möglich, weil die Kolleginnen und Kollegen in kürzester Zeit ihre Bereitschaft zur Impfung erklärt haben“, erklärt Sozialdezernentin Eva Bender. „Besonders gefreut habe ich mich, dass sich fast alle impfen lassen wollen.“

Lesen Sie auch: Corona-Impfungen für Kita-Personal in Langenhagen haben begonnen

„Es ist das Recht und auch die Pflicht der Stadt Langenhagen, die frühkindliche Förderung sicherzustellen“, begründet Langenhagens CDU-Vorsitzende Jessica Golatka ihren Vorstoß. „Wir sind in der Lage, die in den Einrichtungen geltenden Hygienekonzepte zu begleiten und einen reibungslosen Betrieb – auch unter Pandemie-Bedingungen – sicherzustellen.“ Es sei nicht nachvollziehbar, warum etwa Tattoostudios eine Erlaubnis zur Öffnung hätten oder aber Urlauber aus Langenhagen nach Mallorca fliegen dürften, aber nicht alle Kinder die Kitas besuchen könnten.

Land kündigt keine Veränderungen für Kitas an

In der Ratssitzung erhielt der Antrag eine breite Unterstützung der meisten Parteien. Wilhelm O. Behrens (Unabhängige) warf der CDU allerdings „Wahlkampfgetöse“ vor. Der Wunsch komme direkt aus den Kitas, entgegnete der CDU-Fraktionsvorsitzende Domenic Veltrup. Bürgermeister Heuer sprach sich ebenfalls für das Konzept aus. Er halte ein solches Herantasten mit einem Modellprojekt grundsätzlich für richtig. Selbst wenn es nicht der Weisheit letzter Schluss sei, sagte er. Denn auch in Tübingen – die Stadt, die bislang am stärksten durch Öffnungsexperimente mit Schnelltests vorgeprescht ist – steige die Inzidenz wieder.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vonseiten des Landes deuten sich indes keine Veränderungen an den Regeln für Kitas an. Am Donnerstag hieß es aus dem Kultusministerium, dass durch den verlängerten Lockdown keine weiteren Öffnungen anstünden. Derzeit befinden sich nur Kitas in Kommunen mit einem Inzidenzwert unter 100 im sogenannten Szenario B – das heißt: Die Kitas sind für alle Kinder geöffnet, die Gruppen dürfen sich aber nicht mischen. In Kommunen mit Inzidenz über 100, wozu auch die Region Hannover zählt, gilt weiterhin die Notbetreuung. „Ich hoffe sehr, dass wir diese Möglichkeiten noch möglichst lange beibehalten können“, sagte Kultusminister Grant Henrik Tonne (SPD) am Donnerstag.

Von Sebastian Stein