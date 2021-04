Langenhagen

„Die Schnelltests in der Kita Kaltenweide sind ein voller Erfolg“, sagt Eva Bender, Sozialdezernentin der Stadt Langenhagen. Seit Ostern werden die zurzeit etwa 60 Kinder sowie deren Erzieherinnen und Erzieher in einem Modellversuch an zwei Tagen pro Woche im Morgenkreis auf das Coronavirus getestet. Zum Einsatz kommen Spuck- und Lolli-Tests, die in einem Nebenraum ausgewertet werden. Doch die Idee, den Modellversuch schnell auch auf andere Langenhagener Kitas auszudehnen, lässt sich momentan nicht verwirklichen.

„Tests helfen, Infektionsketten zu durchbrechen“

„Das läuft richtig, richtig gut“, sagt Kita-Leiterin Andrea Plecksnies. Etwa 90 Prozent der Kita-Kinder nutzten das freiwillige Angebot. Das Ergebnis mache Mut: Niemand wurde bislang positiv getestet. „Für den Fall der Fälle hätten wir die Eltern angerufen, damit sie die Kinder in Ruhe abholen können“, sagt Plecksnies. Die Kita-Leiterin weiß, dass Eltern in dieser Situation viele Fragen haben. Beim Abholen persönlich mit ihnen zu sprechen und sie nicht mit ihren Fragen und Sorgen allein zu lassen, sei deshalb ein wichtiger Baustein im Modellprojekt.

Aus der Elternschaft gibt es Lob. „Die Kinder lernen, in der Gemeinschaft mit der Corona-Situation umzugehen“, sagt Mareike Deppe vom Kita-Elternrat. „Die Kleinen spucken wie die Großen und finden das richtig toll“. Deppe spricht zudem die Verantwortung der Eltern gegenüber den Erziehern und der Einrichtung an. „Schnelltests in den Kitas helfen, damit Einrichtungen nicht schließen müssen und sich Erzieherinnen und Erzieher bei der Arbeit nicht anstecken. Damit helfen auch Eltern und Kinder mit, Infektionsketten zu unterbrechen.“

Trügerische Sicherheit durch Testung zu Hause?

„Wir stehen in den Startlöchern, um das erfolgreiche Modell auf andere Kitas zu erweitern und den Langenhagener Weg fortzusetzen“, sagt Bürgermeister Mirko Heuer. „Leider können wir aber noch nicht loslegen, weil es im Land keine Teststrategie für Kitas gibt.“ Heuer befürchtet stattdessen sogar, dass das Kultusministerium die Verantwortung für die Schnelltests bei Kita-Kindern auf die Eltern übertragen könnte. Doch vor allem arbeitende und allein erziehende Eltern mit kleinen Kindern seien in der Pandemie besonders schwer getroffen. „Wenn man morgens drei Kinder fertig machen muss, eins für die Schule, zwei für die Kita, und zwischen Frühstück, Zähne putzen und Schuhe anziehen noch drei Schnelltests machen soll, schlägt das dem Fass den Boden aus“, sagt Heuer, selbst Vater dreier Kinder.

Auch die Elternschaft äußert Zweifel an der Sinnhaftigkeit von Tests zu Hause. „Wenn es morgens schnell gehen muss, bin ich mir nicht sicher, ob wirklich alle Kinder getestet werden oder ob nicht manche Eltern aus Zeitnot nur ,negativ getestet‘ ankreuzen“, sagt Elternvertreterin Mareike Deppe. Sie befürchtet deshalb, dass Tests zu Hause zu einer trügerischen Sicherheit führten, die niemandem helfe.

Von Frank Walter