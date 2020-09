Langenhagen

Die Hermann-Löns-Schule in Langenhagen hat ein Problem mit Elterntaxis. In den vergangenen Tagen sei es „durch haltende, parkende, wieder anfahrende und zum Teil rücksichtslos wendende Autos für die Schulkinder zu oft schwer einschätzbaren und mitunter gefährliche Situationen gekommen“, berichtet Langenhagens Stadtsprecherin Sabine Mossig am Freitag.

Ausgelöst wurde die Situation durch die Sanierungsarbeiten an der Schule. Denn für die Bauarbeiten ist der Haupteingang an der Niedersachsenstraße gesperrt worden. Kinder und Lehrer erreichen das Grundstück nur noch über einen Seiteneingang an der benachbarten Karl-Kellner-Straße. Mit Verlegung des Eingangs zum Beginn des Schuljahres seien die Probleme erstmals aufgetreten, so Mossig.

Anzeige

Für den Umbau des historischen Gebäudes hat die Stadt für knapp 3,5 Millionen Euro übergangsweise Container auf den Schulgelände errichtet. Quelle: Elsa Scholz (Archiv)

Weitere HAZ+ Artikel

Darauf hat die Verwaltung nun reagiert. Damit die Kinder die letzten Meter auf dem Weg zur Hermann-Löns-Grundschule und auch die ersten Meter auf dem Rückweg sicher zurücklegen und gefahrlos nutzen können, werde ab Dienstag, 22. September, die Einfahrt auf die Karl-Kellner-Straße über die Niedersachsenstraße für Autos, Lastwagen und motorisierte Zweiräder zu bestimmten Zeiten gesperrt, kündigt Mossig an.

Straße wird an Schultagen phasenweise gesperrt

Diese Regelung gilt dann an Schultagen auf der Karl-Kellner-Straße zwischen Niedersachsen- und Martin-Luther-Straße von 7.30 bis 8.30 Uhr sowie in der Abholphase noch einmal von 11.45 bis 13.15 Uhr.

„Um die Situation für die Kinder rund um die Schule zu entschärfen, werden die Eltern gebeten, die Kinder, wenn möglich, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu bringen“, sagt die Stadtsprecherin. Alternativ könnten Eltern ihre Kinder auch im Umkreis der Schule aussteigen und die letzten Meter allein zur Schule gehen lassen. „Dies würde helfen, die oftmals unübersichtliche Verkehrslage für alle Kinder zu entschärfen.“

Polizei und Stadt kündigen Kontrollen an

Für das Abholen der Kinder mit dem Auto empfiehlt Mossig, sich mit dem Nachwuchs auf einen bestimmten Treffpunkt im Umfeld zu verabreden. Dort könnten die Eltern ihr Fahrzeug ordnungsgemäß parken und ihren Nachwuchs nach einem kurzen Fußweg gefahrlos einsteigen lassen.

Mossig kündigt an, dass ab Montagmittag der Teilbereich der Karl-Kellner-Straße zu bestimmten Zeiten gesperrt sein wird. „Auch das Parken ist zu den angegebenen Zeiten dort untersagt.“ Zudem werden ab Dienstagmorgen sowohl der Verkehrsaußendienst der Stadt Langenhagen wie auch die Polizei erste Kontrollen vor Ort durchführen.

Die Hermann-Löns-Schule wird in den kommenden zwei Jahren für gut 18 Millionen Euro saniert. Das historische, im Jahr 1901 errichtete Hauptgebäude musste dafür in Teilen gesperrt werden. Für die etwa 270 Schüler und 19 Lehrer heißt das in Konsequenz: Unterricht in eigens aufgestellten Containern. Die Miete für die 168 Module lässt sich die Stadt knapp 3,5 Millionen Euro kosten.

Von Sven Warnecke