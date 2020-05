Langenhagen

Bibliotheken in anderen Kommunen haben bereits nach der coronabedingten Zwangspause wieder geöffnet. In Langenhagen blieben die Türen der Bücherei bislang jedoch geschlossen. Das ändert sich: Die Einrichtung an der Konrad-Adenauer-Straße öffnet am Donnerstag, 7. Mai, wieder von 13 bis 19 Uhr. Dann bekommen Nutzer dort neuen Lesestoff – aber zu verkürzten Zeiten. „Vorab mussten die Räume jedoch so umgebaut werden, dass die notwendigen Abstandsregelungen einzuhalten und die festgelegten Laufwege klar erkennbar sind“, sagt Leiterin Sabine Kerber. Und das habe länger gedauert.

Leserin beklagt zu lange Schließung

Eine Leserin dieser Zeitung und zugleich Nutzerin der Bücherei beklagte, dass die Einrichtung lange geschlossen blieb und die Verwaltung es nicht schaffte, die Bibliothek in irgendeiner Form, wie andere Kommunen auch, zu öffnen und nicht nur auf die Onlineausleihe zu verweisen. Die Lieferung der Plexiglasscheiben für die Tresen habe länger gedauert, entgegnet Stadtsprecherin Sabine Mossig. Zudem seien umfangreiche Umbauten notwendig gewesen.

Vorerst gelten in den Räumen strenge Hygieneregeln und reglementierte Besuchsbedingungen. Die Nutzer müssen eine Maske tragen, wenn sie die Stadtbibliothek betreten und sich darin aufhalten. Ausgenommen sind nach Angaben der Verwaltung Menschen, die ein Attest vorzeigen können.

An der Verbuchungstheke können Besucher die ausgeliehenen Medien zurückgeben. Leser, die etwas mitnehmen wollen, müssen an die Info der Kinderbibliothek gehen. Quelle: Stadt Langenhagen

Nur das Erdgeschoss ist offen, Mitarbeiter bringen Bücher

Bis auf Weiteres steht den Lesern nur das 500 Quadratmeter große Erdgeschoss zur Verfügung. Der erste Stock bleibt für die Nutzer gesperrt. Dort lagern zurückgegebene Bücher jeweils fünf Tage lang in Quarantäne. Erst danach können sie wieder ausgeliehen werden.

Einige Sachbücher haben die Mitarbeiter deshalb ins Erdgeschoss geräumt. Wer dennoch ein Buch aus dem oberen Stockwerk haben möchte, kann dies ab Montag, 11. Mai, bei den Mitarbeitern bestellen – auch vorab per E-Mail oder Telefon.

Besucherzahl ist begrenzt

Maximal 20 Besucher dürfen gleichzeitig in den Regalen stöbern und neue Medien ausleihen. So wollen die Verantwortlichen sicherstellen, dass die Menschen den geforderten Abstand einhalten können. Körbe am Eingang regulieren die Besucheranzahl in der Bücherei. Sind alle ausgegeben, darf vorerst kein weiterer Leser rein. Die Menschen müssen außerhalb des Gebäudes warten. Gruppen – etwa von Schulklassen – dürfen aktuell nicht kommen.

Nur Ausleihe und Rückgabe

Die Verantwortlichen wollen den Aufenthalt der Nutzer in der Bibliothek auf maximal 15 Minuten beschränken. Deshalb sind Sitzgelegenheiten, Recherchecomputer und Arbeitsecken vorerst gesperrt. „Die Gesundheit der Besucher, aber auch unserer Mitarbeiter liegt uns am Herzen. Der Aufenthalt in der Bibliothek dient daher lediglich dem Ausleihen und der Rückgabe der Medien. Außerdem beschränken wir uns auf Neuanmeldungen, Ausweisverlängerungen und kurze Auskünfte“, sagt Kerber. „Eine Beratung am Regal kann leider nicht erfolgen.“

Leiterin bittet, Kinder an der Hand zu halten

Wer Bücher und andere Medien ausleihen will, kann dies an der Info der Kinderbibliothek tun. Dort stellen die Mitarbeiter auch neue Leseausweise aus. Besucher, die Bücher zurückbringen, gehen an die Verbuchungstheke. Tageszeitungen stehen den Nutzern aktuell nicht zur Verfügung. Kerber und ihr Team bitten zudem darum, kleine Kinder zu Hause zu lassen. Eltern mit maximal einem Kind sollten dieses während des Aufenthalts in der Bücherei immer an der Hand halten.

Geänderte Öffnungszeiten

Die Stadtbibliothek öffnet vorerst dienstags, mittwochs und freitags von 13 bis 19 Uhr. Donnerstags bleibt die Einrichtung bis auf Weiteres geschlossen – außer am 7. Mai. Sonnabends können Besucher von 9 bis 14 Uhr neuen Lesestoff ausleihen.

