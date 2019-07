Wann beginnt das Fest und wie lange dauert es?

Das Stadtfest in Langenhagen startet 2019 am Freitag, 26. Juli. Die offizielle Eröffnung mit Fassbieranstich durch den stellvertretenden Bürgermeister Willi Minne ist für 18 Uhr auf der Rathaus-Bühne geplant. Das Fest endet am Sonntagabend, 28. Juli, um 20 Uhr.

Was gibt es Neues?

Erstmals findet die Disco, die bisher immer auf dem Brunnenhof der Ostpassage war, im Rathaus-Innenhof ihren Platz. Holger Kunze, Co-Organisator des Stadtfests und Betreiber der Gaststätte Langenhagen Classic am Marktplatz, glaubt, dass man dadurch „die Menschen mehr zusammen bringt“. Veranstalter Michael Grimm baut zwei Bühnen auf – in den Vorjahren waren es immer drei. In der Ostpassage gibt es in diesem Jahr erstmals gar keine Stände, das Stadtfest wurde „kompakter“ gestaltet – unter anderem aus Kostengründen. „Ich glaube, dass man mit zwei Bühnen und guter Musik das Publikum zufriedenstellen kann“, sagt Kunze

Wie haben die Stände an den Festtagen geöffnet?

Am Freitag beginnt das Programm direkt nach dem Fassbieranstich. Die Stände haben ab 18 Uhr geöffnet. Livemusik gibt es auf den Bühnen bis 0 Uhr. Tanzen und feiern können Besucher bis 1 Uhr. Einen Tag später, am Sonnabend, geht das Programm ab 16 Uhr weiter. Dann beginnt auch die Musik – zunächst mit Alleinunterhaltern. Das Programm endet um 0 Uhr, feiern ist bis 1 Uhr möglich. Am Sonntag, 28. Juli, beginnt der Rummel um 11 Uhr mit dem Jazzfrühschoppen. Um 14 Uhr startet der Tag der Langenhagener auf der Marktplatz-Bühne. Insgesamt stehen auf dem Marktplatz sechs Getränkewagen und zwei Cocktailstände sowie fünf Essensstände mit unterschiedlichem Angebot. Auch Schausteller bauen auf dem Fest auf.

Welche musikalischen Höhepunkte sind zu erwarten?

Am Freitag geht das Stadtfest direkt rockig los: Ab 20 Uhr steht die Band Rockkantine auf der Marktplatz-Bühne und heizt den Besuchern ein. Am Sonnabend ab 23 ist das Duo Specktakel in Langenhagen zu Gast – mit im Gepäck haben sie ihren Party-Hit „Mama Laudaaa“. Die Musiker werden abwechselnd auf beiden Bühnen spielen, sagt Kunze. Bereits ab 20 Uhr steht die Cover-Band Pick Of The Bunch auf der Marktplatz-Bühne. Auf der Rathaus-Bühne sorgt ein DJ für die musikalische Unterhaltung.

Gibt es ein Programm für Familien mit Kindern?

Für Kinder gibt es mehrere Aktionen, kündigt Kunze an. Unter anderem können die kleinen Besucher Dosen werfen und beim Puppentheater zuschauen. Auch ein Clown ist an allen drei Tagen auf dem Marktplatz unterwegs. Zudem gibt es mehrere Fahrgeschäfte – darunter ein Autoscooter und ein Karussell.

Haben die Geschäfte auch am Sonntag geöffnet?

Ja, am Sonntag, 28. Juli, ist verkaufsoffener Sonntag. Die Geschäfte im CCL öffnen dann von 13 bis 18 Uhr für Kunden und laden zum shoppen ein.

Wann gibt es den Tag der Langenhagener?

Langenhagener Vereine präsentieren sich am Sonntag, 28. Juli, von 14 bis 18 Uhr auf der Bühne auf dem Marktplatz. Erstmals organisieren die Freiwilligenagentur der Stadt und der Kulturring das Programm gemeinsam. Mit dabei sind die Shanty Sänger, Paradies Oriental und das Duo Shimasira. Die Kunstturnerinnen des SC Langenhagen zeigen ihr sportliches Können. Elli Weber sorgt mit Kabarett und Chansons für Unterhaltung. Und Miracula die Märchenhexe erzählt den Stadtfest-Besuchern Märchen.

Findet die Jazzmatinee trotzdem statt?

Ja, auch am Sonntag, 28. Juli, gibt es Jazz vor dem Rathaus. Von 11 bis 14 Uhr stehen Zydeco Annie & Swamp Cats auf der Bühne beim Jazzfrühschoppen. Der Eintritt ist frei. An insgesamt zehn Sonntagen spielen Bands Livemusik.

Wie kommt man mit Bus und Bahn zum Stadtfest ?

Das Stadtfest öffnet auf dem Marktplatz in Langenhagen. Besucher erreichen den Festplatz mit der Linie 1. Fahrgäste können an der Haltestelle Langenhagen Zentrum aussteigen. Von dort ist der Marktplatz fußläufig erreichbar. Auch zahlreiche Buslinien halten am Stadtbahnhof direkt am Handelshof.

Wo können Autofahrer parken?

Rund um den Markplatz stehen Besuchern, die mit dem Auto anreisen, mehrere Parkplätze zur Verfügung. Das Parkdeck auf dem CCL hat am Freitag und Sonnabend von 7.30 bis 21.30 Uhr geöffnet. Das Goldbeck Parkhaus ist 24 Stunden offen. Weitere Stellflächen gibt es auf dem Handelshof und an der Schützenstraße.

Wo ist am Sonnabend der Wochenmarkt?

Die Stände des Wochenmarkts, die normalerweise auf dem Marktplatz stehen, ziehen am Sonnabend, 27. Juli, auf den Parkplatz an der Schützenstraße vor dem CCL um. Dort können Besucher von 8 bis 13 Uhr bummeln und einkaufen.

Wo bekommen Besucher im Notfall Hilfe?

Generell gilt im Notfall: Sofort die 112 wählen. Zudem ist die Johanniter Unfallhilfe mit einem Erste-Hilfe-Stand an allen drei Festtagen vor Ort. Besucher finden sie am Anfang der Ostpassage. Auch zwei Rettungswagen stehen die ganze Zeit für den Notfall bereit.

