In der vergangenen Woche ist Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem Großen Zapfenstreich – und damit mit den höchsten militärischen Ehren – in Berlin verabschiedet worden. Das Stabsmusikkorps der Bundeswehr musizierte dabei vor dem Verteidigungsministerium. Die Bilder gingen um die Welt. Mittendrin war mit Trompeter Stefan Knaebel auch ein langjähriger Langenhagener und früherer Schützling der dortigen Musikschule.

Mittlerweile wohnt Knaebel, der in Godshorn aufwuchs und dort bis 2018 lebte, in Berlin-Tegel. „Ich habe eine ruhige und bürgerliche Gegend gefunden, in der ich mich wohlfühle und die mich sogar ein wenig an meine alte Heimat erinnert. In Berlin-Mitte wird es dann mit den vielen monumentalen Gebäuden schon eine echte Weltstadt“, sagte er nach seinem vielbeachteten Auftritt zum Abschied der Bundeskanzlerin.

Nach Auftritt beim Zapfenstreich „platzt das Handy“

„Da waren so viele Eindrücke dabei, das ist schwer zu beschreiben“, sagte der 28-Jährige. Zwar sei es aus der Perspektive als Musiker egal, ob man bei einem Staatsempfang oder auf einem Schützenfest spiele. „Denn wir gehen jeden Auftritt mit der gleichen Professionalität an.“ Aber des historischen Ereignisses sei er sich schon bewusst gewesen. „Immerhin gab es eine Liveübertragung in 23 Länder. Da habe ich schon mehr Adrenalin als sonst gespürt, war aber auch sehr glücklich damit.“

Angela Merkel nimmt den Vorbeimarsch der Ehrenformation der Bundeswehr ab. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Apropos Fernsehen: Weil Knaebel nicht mittendrin oder versteckt agierte, konnte man ihn mehrfach gut in vorderster Reihe erkennen, wenn die Kamera von der Kanzlerin zu den Musikern schwenkte. „Als ich später auf mein Handy geschaut habe, es ist vor Nachrichten fast geplatzt“, erzählt der gebürtige Hannoveraner und lacht. Ob Freunde, Familienmitglieder sowie aktuelle oder frühere Weggefährten – sie alle sandten ihm fleißig, was sie dort sahen, und kommentierten es. „Ich habe immer die gleichen Bilder gesendet bekommen, nur von unterschiedlichen Fernsehern.“

Eignung für das Stabsmusikkorps

Schon im Alter von neun Jahren habe ihn Militärmusik fasziniert. Dass er daraus seinen Beruf gemacht hat, ist vor allem beim Blick auf seine Schullaufbahn erstaunlich. Denn Knaebel schaffte mit 16 Jahren seinen Förderschulabschluss, ein Jahr später die Hauptschulreife. Danach begann er eine Lehre als Maler und Lackierer. Ende 2012 spielte er beim Heeresmusikkorps Hannover vor. Dort erhielt er als Rückmeldung, dass er geeignet sei für den freiwilligen Wehrdienst in Verknüpfung mit der späteren Aktivität im Stabsmusikkorps – auch wenn sich der Wunsch zur Teilnahme an diesem musikalischen Ensemble der Bundeswehr für ihn erst später im Studium herausstellte. Dennoch, der Anfang war gemacht. „Das war für mich wie ein Ritterschlag“, erinnert er sich.

Stefan Knaebel, hier vor einem Bild von Herbert von Karajan, spielt im Stabsmusikkorps der Bundeswehr. Quelle: privat

Zu diesem Zeitpunkt war er schon seit mehreren Jahren in der Ausbildung bei der Musikschule Langenhagen, beim heutigen Leiter Stefan Polzer sowie bei Trompetenlehrer Mirco Meutzner. „Wir haben mit Stefan Knaebel fast bei null angefangen. Er war aber schon damals voller Engagement“, blickt Polzer zurück und betont, dass sein Schüler später zu den besten Absolventen bei der Theorieabschlussprüfung an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf gehörte. An der Musikhochschule, die seit 40 Jahren eine Kooperation mit der Bundeswehr unterhält, studierte Knaebel von 2015 bis 2019 – nach seinem Laufbahnwechsel vom freiwilligen Wehrdienst zum Studium.

Hier war Stefan Knaebel im ZDF live zu sehen:

Und natürlich ist der Musikschulleiter auch ein wenig stolz darauf, dass ein ehemaliger Schützling nun Musikfeldwebel ist und beim Stabsmusikkorps der Bundeswehr spielt. „Die spielen immer bei Staatsbesuchen. Wer dort hinkommt, ist richtig gut“, sagt Polzer.

Bleibt nur noch die Frage zu klären: War der Zapfenstreich der Kanzlerin sein bislang größter Auftritt? Knaebel überlegt kurz, will keine Wertung vornehmen. Denn mit Begeisterung erzählt er auch vom Volkstrauertag im Vorjahr. Damals besuchte Prinz Charles Berlin und nahm zusammen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Kranzniederlegung an der Neuen Wache, einem bekannten Denkmal in der Hauptstadt, vor. Begleitet wurde die Zeremonie von einem Solisten: Knaebel spielte „Ich hatte einen Kameraden“ auf der Trompete. „Damals waren es immerhin 10 Grad, bei Merkel hatten wir 0 Grad. Das war ziemlich kalt“, sagte er mit einem Augenzwinkern.

